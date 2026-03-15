Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin sorumluluk ve kararlılıkla her şartta halkın yanında durduğunu vurgulayarak, “UBP hiçbir zaman halkını ortada bırakıp hükümetten ayrılmamıştır. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mücadele ederek halkının yanında olmuştur” dedi.

Üstel, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük güvencesinin Türkiye olduğunu vurguladı. Üstel, “Bizleri korumak için gelen F-16’larımıza ‘hoş geldiniz’ diyemeyenleri de bu halk görüyor” ifadesini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Lefke ilçesini ziyaret ederek halkla bir araya geldi. Üstel, bölgedeki sivil toplum örgütleri ile toplantılar yaptı, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ziyarette, Başbakan Üstel’e; Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan ve UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu ve Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey eşlik etti.

-“UBP her zaman halkının yanında oldu”

Başbakan Üstel ziyaretler sırasında verdiği mesajlarda, “bugünlerde öne çıkmaya çalışan bazı partilerin geçmişte ilk zora girdiklerinde görevlerini bırakıp gittiklerini” belirti. Üstel, UBP’nin sorumluluk ve kararlılıkla her şartta halkın yanında durduğunu vurgulayarak, “UBP hiçbir zaman halkını ortada bırakıp hükümetten ayrılmamıştır. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mücadele ederek halkının yanında olmuştur.” dedi.

- “Türkiye ile güçlü iş birliği içindeyiz”

Türkiye ile geçmişten gelen kardeşlik bağları doğrultusunda hareket etmeyi sürdürdüklerini belirten Üstel, Anavatan Türkiye’nin aktif desteğine teşekkür etti. Üstel, “Sözlerimizin büyük bölümünü tuttuk. Hatta geçmişte yapılmayanları cesaretle hayata geçirdik. Sadece Yerel Yönetimler Reformu sayesinde bile gittiğimiz her bölgede büyük takdir görüyoruz.” diye konuştu.

-“Üretim, tarım ve su projeleri destekleniyor”

Tarımsal ve sanayi üretiminin önemine de değinen Üstel, üretmeyen toplumların yok olmaya mahkum olduğunu söyleyerek üreticiye destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt Ovası’na ulaştığını hatırlatan Üstel, Mesarya bölgesinin de suyla buluşacağını belirterek su projesinin güncel durumu hakkında bilgi verdi.

-“Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin rolü büyük”

Bölgede yaşanan güvenlik gelişmelerine de değinen Üstel, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük güvencesinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin garantörlük hakkı çerçevesinde her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyleyen Üstel, Türkiye’nin askeri ve savunma desteğinin bölge için önemli olduğunu kaydetti.

"Anavatan Türkiye’nin gönderdiği F-16’lara tek kelime destek açıklayamayanları da yakından izlediklerini” söyleyen Üstel, “Korkmayın… Bizi de sizi de bu savaşan şahinler koruyacak. Çekinmeyin, üzülmeyin. Çok şükür ki Türkiye yanımızda.” dedi.

-“Hayvancılık ve narenciye sektörüne destek veriyoruz”

Hayvancılık sektöründe yaşanan hastalık sürecine de değinen Üstel, şap hastalığına karşı hızlı bir şekilde önlem aldıklarını ve hayvanların aşılanarak sorunun kontrol altına alındığını ifade etti. Üstel, narenciye sektörüne ilişkin, “Üreticiyi rahatlatacak adımlar attık ve tarihte ilk kez rekor fiyat verildi.” dedi.

-“Ulaşım ve altyapı yatırımlarını güçlendiriyoruz”

Altyapı yatırımlarının da arttığını kaydeden Üstel, siyasi istikrar sayesinde birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi. “Güzelyurt-Lefke yolu yıllarca bekledi ancak bizim dönemimizde istimlak sorunu çözülerek bu yol tamamlandı. Bölge halkı ulaşımda rahatladı.” ifadelerini kullandı.

-“Dijital dönüşüm ve e-devleti destekliyoruz”

Halkın, bürokrasinin yavaş olduğuna dair şikayetlerinin bulunduğunu ifade eden Üstel, “Hükümet olarak e-devlet projesini hayata geçirdik. Birçok işlem artık dijital ortamda yapılacak.” dedi. Üstel, fiber optik projesinin de e-devlet sisteminin sağlıklı çalışması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

-“Süt ürünleri ihracatında güncel sorun çözüldü, detaylar yakında açıklanacak…”

Yakıt ve süt ürünleri konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Üstel, süt ürünleri ihracatında bölgede yaşanan savaş kaynaklı sorunların Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda çözüldüğünü, yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.

- Savaşan: “Teşkilatlarla ve halkla sürekli istişare içindeyiz”

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan da ziyaretler sırasında yaptığı konuşmalarda, teşkilatlar ve halkla her zaman iç içe olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti.

Savaşan, “Bizler siyaseti masa başında değil, halkımızın içinde yapmayı ilke edinmiş bir anlayışın temsilcileriyiz. Amacımız; hükümetimizin yürüttüğü çalışmaları bölgelerde yerinde görmek, yaşanan güncel sorunları doğrudan sahada tespit etmek ve vatandaşlarımızın taleplerini birinci ağızdan dinleyerek yol haritamızı şekillendirmektir.” dedi.

Savaşan, “Bir yandan ülkemiz için icraat üretirken, diğer yandan bu icraatlara yön veren en önemli unsurlardan biri de gerçekleştirdiğimiz bu istişare toplantılarıdır. Bölgelerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, çalışmalarımızı bu ihtiyaçlara göre planlıyor ve önceliklendiriyoruz. Bizim anlayışımız seçim odaklı bir siyaset değil; halkımıza en iyi hizmeti ulaştırma sorumluluğudur. İşte bu nedenle teşkilatlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, onları dinlemeye ve birlikte üretmeye büyük önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.