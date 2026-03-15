Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum yönetiminin Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açan açıklamalarını eleştirerek, "Bu hadsizliklerin son bulması gerekir. Onların Türk askerini tartışma hakkı yok" dedi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler Hakikat Web TV’de yayınlanan "Ses Ver Ülkem" programında soruları yanıtladı.

Rum yönetiminin açıklamalarına da tepki gösteren Öztürkler, “Siz kimsiniz? 1974’te Türk jetleri adaya geldiğinde Kıbrıs Türk halkını korumak için sizden izin mi aldı? Bugün de izin alacak değildir. Bu hadsizliklerin son bulması gerekir.” dedi.

Öztürkler, Rumların Türk askerini tartışmaya hakkı olmadığını da vurgulayarak,“Kıbrıs Türk halkı, Türk askerini ve Türkiye’nin garantörlüğünü tartıştırmaz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin F-16’larını KKTC’ye göndermesinin yalnızca askeri bir hamle değil tarihsel ve manevi bağların güçlü bir hatırlatması olduğunu belirten Öztürkler, “Mehmetçik ve Mücahit’in ortak mücadelesi, dökülen kanlar ve verilen şehitler bu toprakların Türk kalmasını sağlamıştır.” dedi.

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ve ABD ile kurduğu yakın ilişkilerin, ciddi silahlanma harcamalarının ve adayı savaş alanına dönüştürme çabalarının bölgedeki dengeleri bozduğunu söyledi.

Ziya Öztürkler, Rum lider Nikos Hristodulidis’in ülkesinin egemenliğini dış güçlerin çıkarları doğrultusunda adeta "sattığını” ifade etti.

- “Türk askerinin varlığı düşmana korku verir. Bu korku yanlış hareketlerin önüne geçer”

Türk askerinin adadaki varlığının hem KKTC hem de Güney Kıbrıs için barışın teminatı olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Türk askerinin varlığı düşmana korku verir, bu korku da yanlış hareketlerin önüne geçer. Çünkü karşılarında güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti vardır.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milli dava söz konusuysa herkesin ismi farklı olabilir ama hepimizin soyadı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.” sözlerini hatırlatan Öztürkler, Türkiye’de milli meselelerde tüm siyasi görüşlerin birleştiğini, KKTC’de de aynı birlik ruhunun güçlendiğini söyledi.