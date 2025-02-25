Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kalkınma Bankası’nın sınav tüzüğüyle ilgili görüşme taleplerine İyi İdare Yasası kapsamındaki yasal sürede cevap vermemesi nedeniyle, her türlü yasal eylem hakkını kullanacağını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, örgütlü oldukları Kalkınma Bankası’nda münhal ilan edilen kadroların doldurulması amacıyla, ilgili yasa tahtında çıkarılan sınav tüzüğünün yenilenmesi ve teknik altyapı eksikliklerinin giderilmesi yönünde girişim başlatılması için 16 Ocak 2025'te Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bir yazı göndererek banka Yönetim Kurulu’ndan görüşme talep ettiklerini bildirdi.

Sınav tüzüğünün güncellenmesi konusunu defalarca gündeme getiren sendikalarının, konuyla ilgili adım atılması için sözlü olarak Yönetim Kurulu ile uzlaşıya vardığını kaydeden Bengihan, ancak İyi İdare Yasası’na aykırı davranan Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nun, görüşme taleplerinin üzerinden 40 gün geçmesine rağmen kendilerine olumlu veya olumsuz hiçbir yanıt vermediğini açıkladı.

Bengihan, görüşme taleplerine İyi İdare Yasası kapsamındaki yasal sürede yanıt gelmemesi nedeniyle her türlü yasal eylem haklarını kullanacaklarını kamuoyuna duyurdu.