Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anavatan Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesine sahip çıktığını ve iki devletli siyasetin tamamıyla arkasında olduğunu kaydederek, bu aşamadan sonra milli siyasetten asla geri dönüş olmaması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelen Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç ve heyetini kabul etti. Kabulde, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Cumhurbaşkanına takdim edildi.

-Tatar: “Kıbrıs Türk halkı Atatürk’e olan bağlılık, inanç ve sevgisini evvelden beri yüreğinde taşıyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının, Atatürk’e olan bağlılık, inanç ve sevgisini evvelden beri yüreğinde taşıdığını vurgulayarak, Kıbrıs Türkü’nün, Atatürk’ün verdiği mücadeleyi, Kurtuluş Savaşını çok yakından izlediğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde baskı ve zulüm altındayken Anadolu ile bağlarını sürdürdüğünü dile getiren Tatar, “Çanakkale’ye kadar gidip orada şehit olmuş insanlarımız vardır. Böylesine et ve tırnak” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün, büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunun altını çizen Tatar, Kıbrıs’ın 350 yıl Osmanlı idaresinde kaldığına işaret ederek, “Hiç kimse 350 yıl burayı yönetmedi” diye konuştu.

Osmanlının anlayışının demokrasi, insanlık, vicdan, merhamet ve iyilik olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’taki Ortodokslara kendi değerleriyle yaşamlarının devamı için her türlü alanın açıldığını belirtti. 1878’de adanın İngiliz Yönetimine devrinden sonra Ortodoksların Kıbrıs Türkü’nü yok etmek için her türlü zulmü yaptığını ve adayı Yunanistan’a bağlamak istendiğini anlatan Tatar, “Ama biz yılmadık, direndik, pes etmedik” dedi.

Atatürk’ün Anadolu’da yaktığı meşalenin Kıbrıs’ta da yayıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, Atatürk’ün inkılap ve devrimlerini yakından takip ettiğini ve Atatürkçü bir anlayışla yetiştiğini söyledi. Tatar, Atatürk’ün, İstiklal Savaşındaki başarısının mazlum milletlere ilham kaynağı olduğunun da altını çizdi.

15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir Türk devleti olarak bugüne kadar varlığını ve mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Tatar, kendisi Cumhurbaşkanlığı’na seçildikten sonra artık yeni bir anlayış, yeni bir milli siyaset yürütüldüğünü söyledi.

Son 50 yılda federal temelde bir anlaşma için çaba gösterildiğini ancak bunun hiçbir netice vermeyeceğini, Kıbrıslı Rumların eşitliği kabul etmeyeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Onların arzu ettikleri çoğunluğun, azınlığı yöneteceği bir anlaşma” dedi.

Türk askerinin çekilmesini ve Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Tatar, “Türk askeri çekildikten sonra ne olacağı belli olmaz, tarih tekerrürden ibarettir. Kimse bize halklar kardeştir, bundan sonra savaşlar çıkmaz demesin” diye konuştu. Son 20 yılda nelerin olduğunu gördüklerini ifade eden Tatar, Libya, Gazze, Irak, Suriye ve Bosna’da yaşananlara dikkat çekti.

-“Bencil bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ama biz hiçbir zaman yılmadık, yılmayacağız”

1974 Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıs Türk halkının devlet sahibi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığının, adanın güvenliği, huzuru ve barışın teminatı olduğunu söyledi. Tatar, “Rumların hayalperestliğine alet olmamız ve kendi geleceğimizi tehlikeye atmamız son derece yanlış bir hareket olur” dedi.

Bazı muhalif çevrelerin hala federasyondan bahsettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunlar hep beyhudedir çünkü çok denendi, hiçbir netice alınmadı” dedi. Kıbrıs Türk halkının, hala ağır ambargolar, izolasyonlar, kısıtlamalar ve engellemeler ile pes ettirilmeye çalışıldığını dile getiren Tatar, “Federasyon zemini içerisinde yok olup, gidelim noktasına, bizleri zorlamaya çalışan bencil bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ama biz hiçbir zaman yılmadık, yılmayacağız, mücadelemize devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

Anavatan Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesine sahip çıktığını ve iki devletli siyasetin tamamıyla arkasında olduğunu kaydeden Tatar, bu aşamadan sonra milli siyasetten asla geri dönüş olmaması gerektiğini belirtti.

-Kılınç

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç ise, Cumhurbaşkanına kabulü nedeniyle teşekkür ederek, “Bizim için çok büyük bir onur” dedi.

Atatürk Araştırma Merkezi hakkında bilgi veren Kılınç, merkezin, Anayasa ile kurulan akademik ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurum olduğunu söyledi.

Merkezin, her yönüyle Atatürk, milli mücadele ve cumhuriyet tarihi üzerine çalışmalar yaptığını belirten Kılınç, Kıbrıs’ın da bu bağlamda çalışmalar arasında yer aldığını ifade etti.

Merkezin KKTC’de panel, sempozyum ve kongreler düzenlediğini dile getiren Ahmet Kılınç, “Yapmış olduğumuz faaliyetlerle sizlerle bir aradayız” dedi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler & Diplomasi Özel Danışmanı Profesör Dr. Hüseyin Işıksal ve Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.