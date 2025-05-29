Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), Türkiye’de, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

KTBB’den verilen bilgiye göre, KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette, UCLG-MEWA Çevre Komitesi Eş Başkanlığı görevini de yürüten Özçınar ile birlikte Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi ARGE Sorumlusu Ali Bayır ile K. T. Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Memuru Ayse Oyal Eraltaylı da yer aldı.

16 ülkeden belediye başkanları ve teknik ekiplerin katılımıyla gerçekleşen zirvede, kuraklık, iklim değişikliği ve kentsel yaşam kalitesi gibi küresel meseleler masaya yatırıldı.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi Eş Başkanı, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, burada yaptığı konuşmada, UCLG-MEWA Çevre Komitesi’nin 2024 yılı boyunca yürüttüğü önemli çevre ve iklim faaliyetlerine dikkat çekti.

Mahmut Özçınar, MEWA bölgesindeki yerel yönetimleri çevresel zorluklara karşı güçlendirmek amacıyla oluşturulan komitenin, iklim değişikliği gibi giderek derinleşen küresel krizlere yerelden verilen yanıtların kritik önem taşıdığını savunduğunu vurguladı.

Mahmut Özçınar, UCLG-MEWA Çevre Komitesi’nin pek çok alanda kararlılıkla çalıştığına da dikkat çekerek, düzenlenen çalıştay, konferans, hazırlanan yayın ve yürütülen çalışmaları anımsattı.

Özçınar, hem yerel yönetimlerin sesinin uluslararası düzeye taşıdığını hem de çölleşme ve arazi bozulumuyla mücadelede nasıl daha etkin iş birliği yapabileceğinin tartışıldığını anlattı.

Bu süreçte sadece etkinliklerle değil, ortaklıklarla da önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Özçınar, 2024 yılının bölgesel iklim eylemi açısından oldukça verimli geçtiğini vurguladı. Özçınar, “Belediyelerimiz hem stratejik planlama hem de uygulama süreçlerinde desteklenmeye devam etti. UCLG-MEWA ve yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığı, bölgesel ve uluslararası iş birlikleriyle daha da pekiştirildi” dedi.

-Mehmetçik-Büyükkonuk ve Çatalköy-Esentepe belediyeleri de Uclg-Mewa üyesi oldu

K. T. Belediyeler Birliği yanında Girne, Güzelyurt ve Beyarmudu belediyelerinin de üyeliği bulunduğu UCLG-MEWA Toplantısı’nda, Mehmetçik-Büyükkonuk ve Çatalköy-Esentepe belediyelerinin de üyelikleri onaylandı.

Konuk başkanlarla da görüşme ve istişare fırsatı yakalayan KTBB heyeti, Yönetim Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yapan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’e de hediye takdiminde bulundu.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında ayrıca, çeşitli atölye çalışması, bir eğitim oturumu ve saha ziyaretleri de düzenlendi.