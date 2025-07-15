Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), ekonomideki sıkıntılara işaret ederek, Girne’de son 5 yılda yiyecek içecek sektörünün yüzde 43’ünün kapandığını kaydetti.

Odadan yapılan açıklamada, ekonominin seyrinin gün geçtikçe daha zora girdiğine işaret edilerek, pahalılık faktörü ve girdilerin yükselmesinin, turizm ve üniversiteleri de zora soktuğuna değinildi.

Kapanan iş yeri sayısının hızla arttığına dikkat çekilen açıklamada, Girne’de çoğunluğu cafe olan yiyecek içecek sektörü üzerinden yapılan çalışmada, Girne Belediyesi sınırları içerisinde son 5 yılda KTEZO kayıtları dâhilinde olan toplam 120 Cafe & Bar & Restoran işletmesinden 52 işletmenin kapattığının saptandığı kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hürrem Tulga, bu sayının rekor olduğunu belirtti.

(EMR/FG)