Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nı ziyaret ederek Başkan Hakan Balaban'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Öztürkler, görevlerini büyük özveriyle yerine getiren Sivil Savunma personeline teşekkür ederek, Sivil Savunma Teşkilatı'nın ülkedeki en profesyonel kurumlar arasında yer aldığını belirtti.

Bu başarının güçlü ekipmanın yanı sıra bilgi, tecrübe, disiplin ve fedakarlığın bir sonucu olduğunu söyleyen Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının teşkilata duyduğu güvenin tesadüf olmadığını vurguladı.

Öztürkler, yangın, su baskını, arama kurtarma ve diğer afetlerde Sivil Savunma'nın olay yerine ilk ulaşan ekipler arasında bulunduğunu belirterek, Sivil Savunma'nın görevlerini cesaret ve sorumluluk bilinciyle yerine getirerek topluma güven verdiğini kaydetti.

Bölgesel gelişmelerin, devletlerin ve toplumların her türlü olağanüstü duruma karşı hazırlıklı olmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Öztürkler, güçlü kurumsal yapı, eğitimli insan kaynağı ve etkin koordinasyonun afet yönetiminde hayati rol oynadığını ifade etti.

Sivil Savunma Teşkilatı'nın sahip olduğu teknik donanım ve yetişmiş personeliyle ülkenin en önemli güvence unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Öztürkler, kurumun her geçen gün kapasitesini artırmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sivil Savunma'nın yalnızca afet ve acil durumlarda görev yapan bir kurum olmadığını dile getiren Öztürkler, halkın bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık çalışmalarıyla da önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti.

Daha önce birçok tatbikata katıldığını belirten Öztürkler, her defasında kurumun disiplinli, profesyonel ve koordineli çalışma anlayışına yakından tanıklık ettiğini ifade etti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban da, kurumun çalışmaları hakkında Başkan Öztürkler’i bilgilendirdi.