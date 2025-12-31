Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) 2025’in gazeteciler açısından yalnızca mesleki üretimin değil; aynı zamanda “mücadele, hayatta kalma ve gerçeği yazma ısrarının” yılı olduğunu belirtti.

KTGB tarafından yayımlanan yeni yıl mesajında “Gazetecilerin tehdit edildiği, baskı altında bırakıldığı ve mesleğini koruyabilmek için yüksek bir efor harcamak zorunda kaldığı bir dönemi geride bırakıyoruz.” denildi.

2025 yılı boyunca ifade ve basın özgürlüğü konusundaki kaygıların anlatıldığı belirtilen mesajda, her koşulda etik ilkelere bağlılığın yapılan haberlerle ve duruşla kanıtlamaya çalışıldığı kaydedildi.

Dezenformasyonla mücadelenin yalnızca bir savunma refleksi olarak değil, medya okuryazarlığını toplumun her kesimine yayma sorumluluğu olarak ele alındığı ifade edilen mesajda, her alanda bu bilinci zihinlere taşımaya gayret edildiği vurgulandı.

2026 yılına girerken, “basın özgürlüğü mücadelesinin hâlâ en yakıcı başlık” olduğu kaydedilen mesajda, “Yılın son günlerinde, ifade ve basın özgürlüğünü sınırlama riski taşıyan düzenlemelerin Meclis gündemine gelmesi, bu mücadelenin ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu durum kabul edilemezdir.” denildi.

Meclis gündeminde bulunan Ceza (Değişiklik) ve Bilişim Suçları (Değişiklik) Yasa Tasarılarının, yalnızca suçla mücadeleyi değil; ifade özgürlüğünü, basın faaliyetini ve dijital kamusal alanın geleceğini de doğrudan ilgilendirdiği savunularak, bu düzenlemelerin, yalnızca suç unsuru içeren durumları değil; gazetecileri ve genel olarak yurttaşları da etkileyebilecek nitelikte olduğu öne sürüldü.

Mesajda “Basın özgürlüğünü daraltabilecek ve ifade alanını baskı altına alabilecek her türlü girişime” karşı durmanın, yalnızca gazetecilerin değil, demokratik toplumun tamamının sorumluluğu olduğu da ifade edildi.

Mesajda ayrıca, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, 2026 yılında da yalnızca gerçeği yazma, mesleğimizi koruma ve ifade özgürlüğü mücadelesini büyütme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Yeni yılın; baskının değil özgürlüğün, suskunluğun değil sözün, korkunun değil dayanışmanın yılı olmasını diliyoruz. Tüm meslektaşlarımızın ve halkımızın yeni yılını, mücadele ve umutla kutluyoruz.” denildi.