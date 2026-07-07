Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in 137. yıl dönümü dolayısıyla 11 Temmuz Basın Günü resepsiyonu düzenleyecek.

KTGB tarafından yapılan açıklamaya göre, cumartesi saat 20.00’de Paradise Park / Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde gerçekleştirilecek resepsiyonda, Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri ile Hizmet Onur Ödülleri takdim edilecek.

Gecede, ayrıca, kaybedilen meslektaşların anılacakları da kaydedildi.

Dünyanın ve bölgenin ağır sınavlardan geçtiği; ekonomik kırılganlığın, anti-demokratik baskıların ve zorlaşan çalışma koşullarının gazeteciliği her gün daha fazla zorladığı bir dönemden geçildiği vurgulanan açıklamada, gazetecilerin hakikatin, emeğin, barışın ve demokrasinin yanında durmaya devam ettikleri belirtildi.

Açıklamada, tüm meslektaşlar, kurum temsilcileri, yerel yöneticiler, meslek örgütleri ve basın özgürlüğüne değer veren herkes geceye davet edildi.