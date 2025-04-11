Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) başkanları, personel eksiklikleri ve sağlıktaki sorunları aktarmak için basın açıklaması yaptı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi Konferans Salonu’nda saat 11.00'de yer alan açıklamada, KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen ve KTAMS başkanı Güven Bengihan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'i eleştirerek görevi bırakması gerektiğini savundu.

-Özgöçmen

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen ülkede şu kaotik ortam bulunduğunu savunarak, Ada çevresindeki hidrokarbon yataklarında söz sahibi olamayarak, Turki cumhuriyetlerin Güney Kıbrıs'ta temsilcilik ve elçilikler açmasına sessiz kalındığını, dikkatleri "türban" meselesine çekerek gündem saptırmaya çalışıldığını iddia etti.

Özgöçmen, Sağlık Bakanlığının elinde düzgün istatistiki veriler olmadığını, bazı görevlendirme ve nakillerin KHK'ya da bildirilmeden "torpille" yapıldığını savunarak, sağlıkta bazı yasaların geçmemesi gerekçe gösterilerek terfi ve münhal sınavlarının keyfi şekilde ve sebep göstermeksizin ertelendiğini ve tüm bunlar olurken Nalbantoğlu Hastanesi Başhekiminin kendi koridor ve odasını tadilat yaptırdığını ileri sürdü.

Halk sağlığını ülkede kimsenin umursamadığın, bunun göstergesinin de temel sağlık hizmetlerinin belediyelere devredilmesi olduğunu savunan Özgöçmen, evlere yaşlı bakımı için giden birçok kişinin hemşire olmadığını da ileri sürdü. Özgöçmen, Gazimağusa Hastanesinin 161 yatakla 143 hemşireyle hizmet verdiğini buna karşın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin 682 yatakla 383 hemşireyle hizmet vermesinin personel eksikliğinin boyutunu ortaya koyduğunu aktardı.

Özgöçmen, siyasetin sağlıktan çıkarılması halinde 6 ayda her şeyin düzeleceği iddiasında bulundu.

-Bengihan

Ülkede kişiye göre nakil ve torpile dayalı görevlendirmeler bulunduğunu, siyasilerin geleceklerini düşünerek kararlar aldıklarını savunan KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, sınavların "yasalar geçmedi" gerekçesiyle ertelendiğini ancak bu yasaların henüz Meclis'te görüşülmeye dahi başlanmadığını ve Meclisin Haziran'da tatile gireceğini kaydetti.

Bengihan, sağlıktaki sınavların ertelenmesinin sırf birilerine "Sizin için sınav erteledik" diyebilmek için olduğunu ve KHK'nın da buna çanak tuttuğunu savunarak, daha önceki yıllarda 28 günle, ertelenmeyen bir sınava giremeyip kadro veya terfi alma şansını kaçıranların bugün 4 yıl beklemiş halde olduğunu aktardı.

300 hemşirenin söz konusu sınavların ertelenmemesi için imza verdiğine de işaret eden Bengihan, sırf birkaç partiliyi mutlu etmek için ertelemeye gidildiğini savundu.

Bengihan, Sağlık Bakanı'nın ülkeye verecek hiçbir faydası kalmadığını ileri sürerek, istifa etmesi gerektiğini söyledi.