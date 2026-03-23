Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, Karpaz bölgesinde 3 bin 500 dönümlük arazinin İstanbul Teknik Üniversitesi verilmesinin önün açan yasa değişikliğinin geri çekilmesi ve "akıl birliği" geliştirilene kadar geçirilmemesi çağrısında bulundu.

Seran Aysal yaptığı yazılı açıklamada, "Karpaz bölgesinde yer alan alçak orman arazisinin bir eğitim kurumuna devredilmesi konusunda, toplumsal birliktelik korunup kamu vicdanı dikkate alınarak, konunun çok taraflı, bilimsel ve diğer tüm etkileri değerlendirilip, toplumsal bakış ve akıl birliği ile hareket edilmesi kaçınılmazdır." dedi.

Aysal, bir taraftan ağaçlandırma kampanyaları sürdürülürken diğer taraftan Meclis eliyle ormanların belirsizliğe devredilmesinin kabul edilebilir olmadığını da kaydetti.

Konunun İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) orman arazisinin kiralanmasının ötesinde bir konu olduğunu ifade eden Aysal, İTÜ'nün KKTC'ye davet edilmesinin üzerinden 18 yıl geçtiğine işaret etti ve "18 yılda yapılan çalışmalar ve katkıları, 2008 yılında devletin koyduğu hedeflerin ne kadarına ulaştığı ciddi şekilde etüt edilmesi gerekmektedir. Bugüne kadar böylesi bir bilgi söz konusu değildir fakat eğer gerekli etütler yapılmışsa yasa değişikliğinden önce bu değerlendirme kamu ile paylaşılmalıydı." dedi.

Bu konuda geç kalınmadığını belirten Aysal, eğitim kapsamı, öğrenci sayısı, kampüs yatırımı, bölgesel sosyal ve ekonomik etkilere ulaşılmadığı durumda hangi yaptırımların uygulayacağının da kamu ile paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Seran Aysal, "Meselenin çok taraflı ve detaylı bir şekilde yeniden ele alınması, kısa/orta/uzun vadeli hedefleri, planlaması ve yaptırımların belirlenip taraflarca bu aşamada onaylanması gerekmektedir. Meclis’te bugün gerekli irade gösterilip detaylı çalışma yapılıncaya ve soru işaretleri ortandan kalkıncaya kadar yasa geri çekilmezse sonrasında ortaya nasıl irade konulmadığı tecrübelerle bakidir!" dedi.