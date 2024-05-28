Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Seran Aysal, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube önceki başkanı Halil Çağdaş Kaya ve önceki Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Engin ile görüştü.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, TMMOB İMO Adana Şube 21. Dönem Başkanı, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Halil Çağdaş Kaya ve TMMOB İMO Adana Şubesi önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Engin, Seran Aysal’a görevinde başarılar diledi.

Türkiye’de mesleki ve teknik açıdan yürütülen çalışmalar hakkındaki gelişmelerin paylaşıldığı görüşmede, belediye meclisinde yürütülen faaliyetler ilgili bilgi aktardı. İMO Adana Şube ile yaptıkları görüşmeyi de aktaran Kaya, ortak etkinlik yapılması düşüncesini paylaştı.

Seran Aysal da görüşmede, ziyaretten ve Adana'dan kardeş meslek örgütünden dostları KTMMOB'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Örgütler arası iş birliği ve dayanışmanın önemine değinen Aysal, yeni dönemde de güçlenerek dayanışmanın devam etmesi gerektiğini vurguladı. Aysal, Kuzey Kıbrıs’taki mesleki faaliyetler ve inşaat sektörünün plansız büyümesi ve tüm uyarılara rağmen altyapısızlığın yarattığı sorunların yakın gelecekte ağır sonuçları olacağını da kaydetti. Aysal, ortak etkinlik fikrinin hayat bulmasını önemsediğini, ilgili Oda'yla değerlendirmenin yapılması için düşüncenin paylaşılacağını aktardı.