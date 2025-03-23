KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 20-22 Mart tarihlerinde Portekiz’in Madeira Adası’nda düzenlenen 80. Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) Genel Kurulu'na katıldı.

İMO’dan verilen bilgiye göre, toplantıda Oda’yı temsilen Başkan Abdullah Ekinci ve Genel Sekreter Ahmed Erkmen yer aldı.

Açıklamada, Avrupa’daki inşaat mühendisliği meslek kuruluşlarının bir araya geldiği organizasyonda; sektörün güncel sorunları, meslek etiği, doğal afetler sonrası mühendislerin sorumlulukları ve sürdürülebilir inşaat uygulamaları gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Toplantının açılışında ECCE Başkanı Platonas Stylianou ve Madeira Bölgesi temsilcilerinin katılımcılara hitap ettiği kaydedilen açıklamada, inşaat mühendislerinin doğal afetler sonrası üstlenmesi gereken sorumluluklar ve mesleğin geleceğine dair değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

Toplantıda, ECCE Manifestosu kapsamında, dirençli bir gelecek inşa etmek için mühendislik pratiklerinin nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulduğu belirtilen açıklamada, Ekinci'nin bu kapsamda oluşturulan ‘Eğitim, Araştırma ve Bilgi Transferi’ komitesinde görev alacağı ifade edildi. Açıklamada, toplantıda, inşaat mühendisliği mesleğinde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, farklı ülkelerden gelen temsilcilerin görüş ve deneyimlerini paylaştığı da kaydedildi.