Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu Hizmeti Komisyonu’nun müdür ve müdür muavinliği sınavlarını yapmasına rağmen, atamaların yapılmamasını eleştirerek, 2 Mayıs Perşembe saat 10.00’da Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun atama tarihlerini açıklayarak, ivedilikle atama mülakatlarını başlatması gerektiğini vurguladı.

Eylem, “Başlatmadığı takdirde nakil alan muavinlerimiz 6 Mayıs Pazartesi’nden itibaren görev yerlerine gidecektir. Oluşacak kaosun sorumlusu Kamu Hizmeti Komisyonu ve Eğitim Bakanlığı olacaktır.” dedi.

Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim gailesi taşımadığını görüşünü dile getirerek, Kamu Hizmeti Komisyonu’nu göreve davet etti.

Öğretim yılı başından itibaren okullarda birçok eksikliğin yanında temel kadrolardan müdür ve muavin eksikliği nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandığını anımsatan Eylem, nakillerin zamanında yapılmadığını, müdür ve müdür muavini sınavlarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından oldukça geç bir tarihte gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Eylem, açıklamasında şu ifadelere yer erdi:

“Sınavların yapılması üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen atamaları ise hala daha yapmayarak bu sıkıntıları görmezden gelmektedir. Disiplin mahkemelerini öne sürerek oyalayan, eğitim öncelikli olmasına rağmen 19 Nisan’da başka kadrolar için mülakat yapmaya zaman ayırabilen, böylelikle eğitimle ilgili gailesi olmadığı net olan Kamu Hizmeti Komisyonu, öğretmen, müdür ve muavin nakil çalışmalarının başlatılmasına da engel olarak gelecek yılda da sıkıntılar yaşanması riskinin oluşmasına neden olmaktadır” dedi.