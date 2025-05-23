Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Bekirpaşa Lisesi’nde Disiplin Tüzüğü’ne karşı mücadele verilmesi sürecinde sınav yapmadıkları gerekçesiyle bazı öğretmenlerden “izahat istenmesi” üzerine, bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Basın açıklamasında kendilerinden izahat istenen öğretmenlerde yer aldı.

Gökçebel, öğretmenlerin özveriyle çalıştığına dikkat çekerek, “Öğretmenler, telafi sınavlarını yapmak üzere okul kurulunda, okul müdürü ile birlikte toplanarak program yaptı. Aynı bakanlık ve aynı müdür, ‘sınavları yapamazsınız’ dedi ve programı iptal ettirdi. Öğretmenimiz de ‘eğer bu sınavlar yapılmayacaksa derslerimizi yapalım, çocukların eksiklerini tamamlayalım’ diye uğraşmasına rağmen, bugün öğretmenlerden suç işlemiş gibi izahat istendi." ifadelerine yer verdi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel yaptığı açıklamada, okullara ve öğrencilere Disiplin Tüzüğü adı altında dayatılanın sadece kılık kıyafet ve özgürlük meselesi olmadığını ileri sürdü.

Gökçebel, toplumsal bir mesele olan bu soruna toplumun ciddi tepki koyduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde bulundu.

Disiplin Tüzüğü meselesiyle ilgili iki okuldaki öğrencilerin Hala Sultan İlahiyat Koleji'ne alınarak sorunun teorik olarak bitirildiğini kaydeden Gökçebel, ancak Bekirpaşa Lisesi'nde sorunun aylardır sürdüğünü ifade etti.

“Öğretmenlere baskı yapılarak, taciz edilerek, korkutulmaya çalışılarak, her gün denetmen yollanarak tüzük o okulda gündemde kalsın diye uğraşılıyor.” iddiasında bulunan Gökçebel, bugün öğretmenlere yapılan son baskıyla ilgili istenen izahatı birlikte vermek üzere bugün bir arada olduklarını kaydetti.

- “Bugün bu öğretmenlerin hiçbiri suç işlemedi”

“Bugün bu hukuksuzluğu yaratanların ve buna sebep olanların bu ülkeyi götürmek istediklerini nokta Milli Eğitim Bakanlığı eliyle organize bir şekilde yapılıyorsa buna sessiz kalamayız.” iddiasında bulunan Gökçebel, bugün bu öğretmenlerin hiçbirinin suç işlemediğini ifade etti.

Öğretmenlerin derslerini yapmak üzere sınıflara girmeye çalışınca sınıf kapılarının kilitlendiğini savunan Gökçebel, “Bugün aldığımız habere göre, okul müdürü dosyaya duyuru koymaya çalışıyor. 14'ünde sınav var diyerek, o günkü tarihli duyuruyu bugün dosyaya koyması büyük bir suçtur. Müdüre bunun için sendikamızda soruşturma açtık ve disiplin kuruluna verdik. Ama bu yaptığı suçun hukuki olarak da hesabını soracağız. Çünkü kamuyu, yargıyı ve herkesi yanıltma hakkı yoktur.” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin yasa dışı davranmadıklarını aksine yasalara saygılı olduklarını kaydeden Gökçebel, “Bugün bu izahatı yapacağız ama ileri götürmeye çalışacaklarsa da bunun karşılığının ne olduğunu hem hukuki olarak hem eylemsel olarak bu toplum görecek.” dedi.

Toplumun “Bekirpaşa Lisesi öğretmenleri direniyor diye, bu öğretmenleri sindirme” anlayışına sessiz kalmayacağını dile getiren Gökçebel, mevcut anlayışın değişmediği ve öğretmenlerin moralini bozmaya devam ettiği sürece buna cevap vereceklerinin bilinmesini istedi.