Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenleri Sendikası (KTOEÖS), haklarında soruşturma açılan 33 temsilci ve yönetim kurulu üyesiyle birlikte bugün Eğitim Bakanlığı önünde eylem düzenleyecek. Sendika, hükümeti “ideolojik dayatma, yolsuzluk ve öğretmene baskı” ile suçlayarak, bugün yapılacak eylemde güçlü bir direnç mesajı vereceklerini açıkladı.

Eylem bugün, 8 Aralık Pazartesi günü saat 14.30’da Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirilecek.

KTOEÖS tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün saat 14.30’da, haklarında soruşturma açılan 33 temsilcimiz ve Yönetim Kurulu üyemizle birlikte Eğitim Bakanlığı önünde olacağız.

Sahtekarlık, yolsuzluk, torpil, rüşvet düzeninin bir parçası haline getirilen eğitimden sorumlu bakanlık ve hükümet yetkilileri hesap vermez, yargılanmazken; ülkemizi bataklığa çevirdikleri halde aldıkları talimatlarla koltuklarında oturmayı sürdürüyorlar. Bu süreçte ideolojik sahte tam gün dayatmasına karşı çıkarak Atatürk İlke ve Devrimlerini, Anayasayı, Milli Eğitim Yasasını savunan; bilimsel, laik eğitim ve demokratik toplum yapımız için mücadele eden öğretmenlerimizi suçlu ilan etmeye çalışıyorlar.

Yaklaşık 2000 kişi içerisinden seçerek öğretmeni ve sendikayı hedef alan bu faşist, dayatmacı anlayışa karşı susmayacağımızı, durmayacağımızı, boyun eğmeyeceğimizi ve direnmeye devam edeceğimizi bir kez daha ortaya koyacağız.”