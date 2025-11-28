Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’na (KTOEÖS) üye 33 öğretmen, soruşturma gerekçelerinin gerçekleri yansıtmadığı gerekçesiyle Bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika Başkanı Selma Eylem, Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ve Sendika Avukatı Öncel Polili yaptıkları açıklamalarda öğretmenlerin grev yasağını delmediğini belirttiler.

Basın açıklamasının ardından öğretmenler tebligatlarını almak için Bakanlık binasına girdi ancak tebligatlarnı alamadılar. Daha sonra imza karşığı tebligatları alabilecekleri söylendi. Ancak öğretmenler tebligatlarını almadan dağıldılar.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, öğretmen, okul temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerine Bakanlık tarafından disiplin soruşturması açıldığı için Bakanlığa geldiklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanını, "talimat almakla" suçlayan Eylem, “(Bakan) Öğretmene soruşturma açıyor, neden? Çünkü öğretmen, mücadele ediyor, bütün dayatmalara, bütün talimatlar doğrultusunda yapılan dayatmalara, muhafazakarlaştırmaya karşı mücadele veriyor.” dedi.

Mücadele eden öğretmenlere önce “yasa dışı kesinti” uygulandığını, daha sonra Savcılıktan alınan görüş üzerine grev yasağı kararı getirildiğini belirten Eylem, “Öğretmenler Anayasal ve yasal haklarını kullanarak, bu mücadeleyi sürdürdü ve sürdürmeye de devam edecek” dedi.

Eylem, inşa edilmeye çalışılan bir yeni rejim olduğunu savunarak, buna karşı mücadelenin sürdüreceklerini belirtti.

Selma Eylem, tebligatta, grev yasağına uymamak, okul içi ve dışında öğretmenlik onurunu zedeleyici, öğretmenin toplumdaki itibarına zarar verici davranış gösterildiğini, öğretmenin sahip olması gereken saygınlık güvenirlik ve tarafsızlık ilkelerine aykırı davranışlarda bulunma, görevini kişisel çıkar uğruna kullanma suçlamalarının yer aldığını kaydetti.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Bakanlığı öğretmenleri bölmeye çalışmakla suçladı.

Bakanlık önünde Polis tedbiri alınmasını da eleştiren Gökçebel, “Ayrıştırmaya çalıştığınız öğretmen daha da kenetlenecek” dedi.

Öğretmenlerin Anayasayı delen yasalara uymayan bir grubun temsilcisi olmadığını ifade eden Gökçebel, “2 bin öğretmenin katıldığı eylemde 33 kişi seçerek öğretmeni bile bölmeye çalışan bir zihniyet var” dedi.

-Polili

KTOEÖS Avukatı Öncel Polili ise, disiplin işlemlerinin Denetleme ve Değerlendirme Yasası altında kurulması gereken Üst Kurul tarafından başlatılması gerektiğini, ancak Bakanlar Kurulu’nun 10 yıldan uzun bir süredir söz konusu üst kurul kurulması kararı almadığını ve soruşturmaların kendileri tarafından yürütüldüğünü kaydetti. Polili, “Üst Kurul olursa objektif karar alınması çok daha mümkündür” dedi.

Polili, Bakanlar Kurulu’nun Ekim’de bazı yer ve saatlerde grev yapılmasını yasakladığını, KTOEÖS’nin söz konusu yer ve saatler dışında grev kararı almasına rağmen, eyleme katılan bazı öğretmenler hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını kaydetti.

Grevlerin nedenin okullardaki aksaklık ve eksiklikler olduğunu kaydeden Polili, “Bunların ortaya çıkmasını engellemek için disiplin soruşturması başlatıldı” dedi.