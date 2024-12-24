Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “iki öğretmenin şiddete maruz kaldığı” gerekçesiyle Lefkoşa’da İrsen Küçük Ortaokulu’nda 11.30-13.05 saatleri arasında uyarı grevine gitti.

Sendika yetkilileri okul önünde basın açıklaması yaptı.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuşmasında, okullarda şiddet ve zorbalığın artış gösterdiğini belirterek, İrsen Küçük Ortaokulu’nda “iki öğretmenin şiddete maruz kaldığını” söyledi. Eylem, Milli Eğitim Bakanı ve hükümete çağrı yaptı.

Okullarda “yığınla” sorun olduğunu savunan Eylem, rehber ve özel eğitim öğretmeninin atanmayan kadrolar arasında olduğunu kaydetti.

Genel Orta Öğretim'de 40 öğretmenin eksik olduğunu ifade eden Eylem, Disiplin Tüzüğü’nün güncellenmesi gerektiğini de söyledi.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, eğitimin sistem işi olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı ve hükümeti eleştirdi.

“Bir ülkenin nüfus politikası olmazsa eğitim politikası hiç olmaz.” diyen Gökçebel, öğretmenlerin, çocukların geleceği için mücadele etmeye devam edeceğini kaydetti.

Gökçebel, öğretmenlerin “hedef” yapıldığını ileri sürdü.

Basın açıklamasının ardından sendika yetkilileri ve öğretmenler Sivil Savunma çemberine yürüdü.