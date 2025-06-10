Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmen nakilleriyle ilgili eylem yaptı.

Sendika yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nı, “yasa, tüzük tanımaz, dayatmacı” olarak niteleyerek, öğretmenlerin yasal hakkı olan nakillerin "yapılamaz duruma getirildiğini" savundu.

Eğitimdeki tüm uygulamalar ve nakillerin kamuda yetkili sendika ile birlikte yapılması gerektiğini söyleyen sendika yetkilileri, basın açıklamasının ardından nakiller ile ilgili itirazlarını bakanlığa iletti.

Eylemde, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel konuşma yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bakanlık önünde yaptığı konuşmada, nakillerle ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu önünde basın açıklaması yaptıklarını, "yasa tanımazlığı" kabul etmeyeceklerini belirtti ve bugün bakanlık önünde olduklarını söyledi.

Bakanın yasalar üzerinde hareket ettiğini ileri süren ve bunun "suç olduğunu" söyleyenEylem, bakanlığın, öğretmenlerin, sistem üzerinden nakil başvurusu yapmasını istediğini ancak bunun doğru olmadığını, bu konuda sendika ile çalışılması gerektiğini savundu.

Eylem, dayatmalara boyun eğmeyeceklerini, laik bilimsel eğitim için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, hükümetin ve bakanların "yasalara rağmen uygulamalar yaptığını" savundu, "koltuk uğruna ülkeyi yangın yerine çevirdiklerini" öne sürdü.

Gökçebel, hükümet ve bakanlığa eğitimdeki uygulamalardan dolayı eleştirilerde bulunarak, Milli Eğitim Bakanına yönelik suçlamalarda bulundu, “yolsuzluk bakanı” olarak niteledi.

Bakanlığı yasalara uymaya ve şeffaf olmaya çağıran Gökçebel, onurlu öğretmenin mücadeleye devam edeceğini kaydetti.

Polisin de Anayasanın, yasaların polisi olduğunu, kişilerin polisi olmadığını belirten Gökçebel, öğretmenlerin toplum için mücadele ettiğini vurguladı ve polisin yasalara uymayanların karşısında durması gerektiğini söyledi.