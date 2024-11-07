KTOEÖS, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kırgızistan’da gerçekleştirilen devlet ve hükümet başkanları zirvesinde "ortak Türk alfabesi" projesi bulunduğunu ve KKTC’nin de bu projede yer almaya hazır olduğunu söylemesi konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada, Eğitim bakanının dahi haberi olmayan bir projeye katılım onayı verildiği savunularak, “Bilmenize, haberiniz olmasına gerek yok, siz mecliste demokrasicilik ya da sandalye kapmaca oyununa devam edebilirsiniz” denildi.

Son gelişmelerle Kuzey’deki her şeyin bir tiyatro oyunundan ibaret olduğunun ortaya serildiği iddia edildi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem imzalı açıklamada, “eğitimde ve toplumsal tüm alanlardaki dayatmalara karşı sendikamız, öğretmenlerimiz direnmeye devam edecek” ifadesi kullanıldı.