Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), dördüncü sınıf öğrencilerinin öğretmen eksikliği nedeniyle Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda basın açıklaması yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, öğretmen eksikliği giderilmezse pazartesi günü daha farklı eylem modellerine geçecekleri uyarısında bulundu.

Basın açıklamasına, KTÖS yetkililerinin yanı sıra sendikada örgütlü öğretmen ve veliler de katıldı.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş konuşmasına, basın mensuplarına hitap ederek başladı ve “Sizlerin bunu manşetlere taşımasıyla çocuklar öğretmenlerine kavuşabilir” dedi.

Sosyal diyalog ve müzakere süreçleri noktasında bazı sınırlar aşıldığı için basın açıklaması yaptıklarını belirten Maviş, “Bugün burada kendi adımıza değil dördüncü sınıf öğretmensiz kalan 25 tane öğrenci adına konuşuyoruz, uyarılarımızı onlar adına yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve Personel Dairesi’ne teessüflerimizi iletiyoruz" dedi.

Emekliliğini bir ay önce bildiren bir öğretmenin yerine, okulların açılmasının üzerinden 19 gün geçmesine rağmen öğretmen atanmadığını ifade eden Maviş, 25 tane öğrenciyi öğretmensiz, eğitimsiz bırakmanın faturasını kimin ödeyeceğini sordu. Maviş, 11 tane daha okulun geçici öğretmen ihtiyacı olduğunu söyledi.

Okuldan bir öğretmenin Mart ayı içerisinde müdür muavini olarak atanacağını, başka bir öğretmenin ise Londra’da göreve başlayacağını dile getiren Maviş, eksikliğin üç öğretmene de çıkabileceğini belirtti. KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “Çocuklar dosya değildir, alıp rafa kaldırmıyorsunuz” dedi.

Okul öğretmenlerinin görevleri olmamasına rağmen söz konusu sınıfı boş bırakmayacak şekilde sorumluluk aldığını kaydeden Maviş, dönüşümlü olarak her gün farklı öğretmenlerin sınıfa girip, eğitim vermesinin verimli olmadığını söyledi.

“Öğretmen önemli bir neferdir ve eksikliğini en çok öğrenciler hisseder” diyen Maviş, öğretmenin sadece sınıfa girip, ders vermediğini, okul içerisinde farklı görevleri olduğunu anlattı. KTÖS Genel Sekreteri Maviş, 270 tane öğrencisi olan Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda özel eğitim öğretmeni de olmadığını belirtti.

Öğretmen eksikliği giderilmezse pazartesi günü daha farklı eylem modellerine geçeceklerini kaydeden Maviş, “Artık söz ailelerde olacak, biz çekileceğiz aradan Sayın Nazım Çavuşoğlu buraya gelip ailelere hesap vermek zorunda kalacak. Pazartesi günü buraya öğretmeni istiyoruz” diye konuştu.

-Kılıç

Veli Artun Kılıç da, sömestr tatilinde öğrencilerin sınıf öğretmeninin emekliye ayrıldığını ifade ederek, o günden bugüne sınıf öğretmeni atanmadığını belirtti.

Yasal süreçte gerekenin yapıldığını ve öğretmen talebinde bulunulduğunu dile getiren Kılıç, veliler olarak da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan birçok kez yardım talep ettiklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Kılıç, basın açıklamasından sonra sürecin ivme kazanacağına inanç belirtti.

-Çınarlı

Okul Aile Birliği Üyesi Sevilay Çınarlı da, eğitim hakkının çocukların en temel haklarından biri olduğunu vurgulayarak, dördüncü sınıf öğrencilerin bu hakkının yaklaşık bir aydır ellerinden alındığını belirtti.

Dördüncü sınıfın çok önemli bir dönem olduğunu ifade eden Çınarlı, “Umarım en kısa sürede öğretmenimiz gelir ve çocuklarımız eğitim haklarını tamamen almaya devam eder” diye konuştu.