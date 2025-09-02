Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) yaşandığı iddia edilen ve basına yansıyan taciz skandalı ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak ve kamu vicdanını rahatlatmanın Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, taciz iddiasının kamusal eğitimin onurunu derinden sarstığını belirterek, “Öğrencilerin sınav soruları karşılığında istismar edilmesi ihtimali dahi, bireysel bir suç olmanın ötesinde kurumsal çürümenin geldiği noktayı bize göstermiştir.” dedi.

Atatürk Öğretmen Akademisi, bugün özerk bir kurum görüntüsünden uzak olduğunu ve siyasi atamalarla yönetildiğini ifade eden Maviş, yönetim kurulu kararları beğenilmediğinde bakan eliyle değiştirildiğini, Akademi’nin sürekli siyasi müdahalenin odağına itildiğini, kurumsal güven ve saygınlığının zedelendiğini savundu.

“Yaşanan skandal ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak ve kamu vicdanını rahatlatmak Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sorumluluğudur. Bunu yapmadığı takdirde bu skandalın siyasal sorumlusu kendisi olacaktır.” diyen Maviş, KTÖS’ün tacizi örtbas eden, kadın haklarını hiçe sayan, kurumları siyasi vesayet altına alan, liyakatsizliği ve vasatlığı dayatan anlayışa asla boyun eğmeyeceğini ve Atatürk Öğretmen Akademisi’ne sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı.