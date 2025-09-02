Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 7. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu dün akşam başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 16 Eylül'e kadar her gün 17.00 – 23.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde, ziyaretçiler sanatçıların pişmiş toprak eserlerini üretim sürecinde izleme fırsatı yakalayacak. Açık hava atölyeleri halka açık olacak.

-Dünyadan ve Kıbrıs’tan sanatçılar Vounous’ta...

Bu yılki sempozyuma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türkiye, İsveç, İtalya, Fransa, Rusya ve ABD’den 20 yabancı; 50 de yerli sanatçı, akademisyen ve seramik tutkunu katılıyor. Uluslararası buluşma," Kıbrıs’ın köklü kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmayı ve sanatın evrensel gücüne dikkat çekmeyi" amaçlıyor.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sempozyumun önemini şu sözlerle vurguladı:

“Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, artık sadece bölgemizin değil, ülkemizin kültürel kimliğini dünyaya tanıtan bir marka haline gelmiştir. 7 farklı ülkeden gelen sanatçılarla yerli sanatçılarımızın buluşması, Kıbrıs’ın tarihine, kültürüne ve sanatına büyük katkı sağlayacaktır.”

Başkan Kırok, tüm halkı atölye çalışmalarına ve 14 Eylül Pazar akşamı saat 19.00’da yapılacak sergi ve açılış törenine davet etti.