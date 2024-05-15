KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmede, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa'ya olan yoğun talep karşısında yeni dönemde neler yapılacağı konuları hakkında görüş alışverişi yapıldı.

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarete, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa Müdürü Selim Özmenek ve Gönyeli-Yenikent Muhtarı Melek Arabacıoğlu katıldı.

Okulların en yakın dostunun belediyeler olduğunu belirten Maviş, birçok noktada okulların ihtiyaçlarını belediyelerin karşıladığını vurgulayarak, belediyelerin eğitimde daha fazla söz sahibi olmaları gerektiğini belirtti.

Okulların kapasitelerinin geliştirilmesi, eğitimin niteliğinin artırılması noktasında belediyelerin öncü rol oynadığını belirten Maviş, bazı okulların nüfus yoğunluğu yaşadığını anımsatarak, yoğunluk olan bölgelerdeki belediyelere de ziyaretler gerçekleştireceklerini söyledi.

Maviş, ziyaretlerin temel amacının, nüfus yoğunluğu olan okullara standart getirebilmek ve özel okullardan kamu okullarına dönüş yapabilecek öğrencilerin kabulü için ortak çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Özelden devlete dönecek her çocuğun ikametgâh bölgesi dahilinde okullara yerleştirilmesi hedefinde olduklarını belirten Maviş, bu konuda gerekli yatırımların yapılması noktasında diyalog süreci başlattıklarını ifade etti.

Maviş ayrıca, sendikanın hazırlamış olduğu “Öğleden Sonra İki Gün Eğitimin Değerlendirmesi, İhtiyaç Analizi ve İyi Örnekler” ile “Anket: Eğitim Bakanlığının Öğretmenlik Mesleğine ve Öğretmen Haklarına Karşı Tutumu” isimli çalışmaları Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na takdim etti.