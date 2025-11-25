Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Sevgi Erhalaç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin “bir insanlık suçu” olduğunu söyledi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Erhalaç, sendikanın bu alandaki mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, “Kadına yönelik şiddet maalesef hâlâ sıklıkla görülüyor. Bu bir insanlık suçudur. KTÖS olarak bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bununla mücadele etmek hepimizin görevidir.” ifadelerini kullandı.

- “En büyük sorun kalabalık sınıflar”

Eğitimde yaşanan en büyük sıkıntının kalabalık sınıflar ve okullar olduğunu iddia eden Erhalaç, okullara yeni sınıflar eklenerek geçici çözümler üretilmesinin kapasite sorununu daha da büyüttüğünü savundu.

Erhalaç, 30 öğrencilik bir sınıfta öğretmenin 40 dakikalık derste her çocuğa yeterli zaman ayıramadığını, bunun çocuklarda öfke, kendini ifade edememe, zorbalık ve davranış bozukluklarına yol açtığını ileri sürerek, sınıf mevcutlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik koşulların çocukların davranışlarını olumsuz etkilediği görüşünü dile getiren Erhalaç şöyle devam etti:

“Çocuklarına harçlık veremeyen aileler vardır. Ne yazık ki bazı çocuklar, arkadaşlarından haraç toplama veya onların yiyeceklerini alma gibi yanlış davranışlara yönelebiliyor. Çocuk oldukları için anlayışımız fazladır ancak bu davranışların önüne geçmek zorundayız.”

- “Rehber ve özel eğitim öğretmeni atanmalı”

Erhalaç, "özel eğitim ihtiyacının arttığını ancak özel eğitim öğretmeni eksikliğinin sürdüğünü, rehber öğretmen açığının da ciddi bir sorun haline geldiğini" kaydetti.

Her çocuğun eşit ilgi, eşit zaman ve eşit eğitim hakkına sahip olduğunu belirten Erhalaç, ilgili kurumlara daha fazla rehber ve özel eğitim öğretmeni atanması çağrısında bulundu.