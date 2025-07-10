Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaparak, yei eğitim yılı başlamadan eğitim kadroları ile okulların eksikliklerinin tamamlanmasını istedi.

KTÖS, “Nitelikli kamusal eğitim” yazılı pankart açtığı eylemde, rehberlik, özel eğitim ve öğretmen yardımcısı kadrolarına yönelik “sistematik ihmal ve keyfi kadro politikaları” uygulandığı eleştirisinde bulundu.

Eylemde konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okulların öğrenciler için sadece eğitim değil, sosyalleşme açısından da çok önemli olduğunu kaydetti. Okullarda eşitsizlik olduğunu söyleyen Maviş, çocukların beslenme konusunda da eşitsizlik olduğunu işaret etti.

Ailelerin omuzlarındaki yükün yeni dönemde daha da artabileceği endişesi taşıdıklarını ifade eden Maviş, bir başka hak ihlalinin de okul altyapılarında olduğuna söyledi. Maviş, bazı okullardaki konteynır sınıflarda eğitimin yeni eğitim yılında ortadan kaldırılması temennisinde bulundu.

Maviş, okul ihalelerinin tamamlanmaması halinde okulların yüzde 20’sinin yeni eğitim yılına şantiye olarak açılacağına işaret etti. Maviş, sınıflardaki öğrenci sayılarına da işaret ederek, bir çok okulda sınıfların yetersiz olduğuna savundu.

Yeni okullar, iyileştirmeler, öğretmen ve altyapı taleplerini de dile getiren Maviş, okullarda ihtiyaç duyulan öğretmen kadrolarının da tamamlanması gerektiğini belirtti.

Okulların yüzde 70’inde zorbalık olduğunu ifade eden Maviş, bu konuda atılması gereken adımlar ve öğretmenlerin bu konudaki yetersizliğine işaret etti. Çocuk suçları, çocuk hakları ve çocuk hakları ihlalleriyle ilgili raporlardan örnekler veren Maviş, aileler, çocuklar ve öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara değindi.

Maviş, okullara kaynak yaratılmaması ve alt yapıya önem verilmemesinden ötürü çocukların devletten özel okullara yönlendirildiğini ve bugün büyük bir çoğunluğun "okulsuzlaştırıldığını" iddia etti.

Milli Eğitim Bakanlığına, altyapıya ve öğretmenlere önem verme; atama ve istihdamları tamamlama çağrısı yapan Maviş, eğitimde tasarruf değil yatırım istediklerini vurguladı. “Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır” diyen Maviş, tüm yetkililere, siyasi atamalar yerine eğitime ve okullara değer vermesini istedi.

Ülkedeki, okullardaki ve eğitimdeki sıkıntılara işaret eden Maviş, kamusal eğitime önem verilmesini talep etti.

Maviş, öğretmen yardımcıları ve rehber öğretmenleri atamalarının tamamlamasını gereğine işaret ederek, Milli Eğitim Bakanına, eğitimdeki kadroları Eylül’e kadar hazırlama çağrısı yaptı.