Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın (24 Mart Pazartesi) saat 09:00’da yapılan tüzük değişikliklerine karşı Anayasa Mahkemesi’nde dava açacağını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Eğitime yönelik dayatmacı, antidemokratik ve gerici uygulamalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. KTÖS ve KTOEÖS olarak, eğitim sistemine dini dayatmalarla yapılan müdahalelere ve öğrencilerin laik, bilimsel eğitim hakkını hedef alan uygulamalara karşı sokakta, okulda ve her platformda tepkimizi ortaya koyduk” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

‘Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü’nde Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan gerici değişiklikleri kabul etmiyoruz. Yarın (24 Mart Pazartesi) saat 09:00’da Mahkemeler Önü’nde olacağız ve bu değişikliklere karşı Anayasa Mahkemesi’nde dava açacağız. Bu sadece bir hukuki başvuru değil; aynı zamanda çocuklarımızın geleceğine, kamusal eğitimin temel değerlerine ve seküler yaşam biçimimize sahip çıkma iradesidir.”