Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, yarın örgütlü oldukları tüm okullarda grev ve eylem yapacaklarını duyurdu.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, saat 09.00’da Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu ve Sivil Savunma Çemberinde toplanarak, Meclis'e yürüyeceklerini kaydetti.

Maviş, hükümetin hayat pahalılığını dondurma girişiminin “savaşın ve bölgesel gerilimin yarattığı belirsizliğin arkasına gizlenmek" olduğunu ileri sürerek, “Ülkede yaşanan sorun, ekonomik kriz değil, açık bir yönetim krizidir.” iddiasında bulunu.

Hayat pahalılığı ödeneğini dondurmanın enflasyonu düşürmeyeceği gibi piyasayı da rahatlatmayacağı görüşünü savunan Maviş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tam tersine, önümüzdeki günlerde dövizde yaşanacak artışlar, yeni zam dalgaları ve yükselen enflasyon karşısında maaşlar hızla eriyecek, alım gücü korunamayacaktır. Bugün atılacak bu yanlış adım, yarın sofradaki ekmeğin küçülmesi, çocukların eğitim ve temel ihtiyaçlarının daha zor karşılanması anlamına gelecektir.

Üstelik bu tercih yalnızca çalışanları değil, emeklileri de doğrudan vuracaktır. Yükselen maaş katsayıları ve ikramiye hesaplamaları karşısında hayat pahalılığının baskılanması, emeklilik ikramiyelerinin reel olarak erimesine yol açacak; yıllarca emeğiyle bu ülkeye hizmet eden insanlar yoksulluğa itilecektir.”

Krizin faturasının emekçiye kesilmesini değil, adil paylaşımı savunduklarını dile getiren Maviş, taleplerini şöyle sıraladı:

“Hayat pahalılığı ödeneği tüm maaş ve ücretlilere iki ayda bir eksiksiz yansıtılmalıdır. Vergi dilimleri enflasyona göre otomatik güncellenmelidir. Sabit gelirliyi ezen dolaylı vergiler düşürülmelidir. Akaryakıt, enerji ve temel tüketim ürünlerindeki kamu yükleri azaltılmalıdır. Kamu kaynakları üretime, eğitime, sağlığa ve toplumsal refaha aktarılmalıdır. Kayıt dışılık, usulsüz teşvikler ve kamu zararları denetlenmelidir. Halk için sosyal koruma programları güçlendirilmelidir.”

Meselenin yalnızca maaş olmadığını, meselenin emeğin, onurun, çocukların geleceğinin ve insanca yaşam hakkının savunulması olduğunu ifade eden Maviş, “Bugün sessiz kalırsak yarın maaşlarımız daha fazla eriyecek, emeklilik haklarımız küçülecek, çocuklarımızın geleceği daha da pahalı hale gelecektir.” dedi.