Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesinin, kapasitesinin artırılmasının, yeterli bütçe sağlanmasının, kadro eksikliği yaşanmamasının yaz aylarında da takipçisi olduklarını bildirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, Eğitim Bakanlığı’nın, okulların deprem güçlendirme çalışmalarıyla ilgili toplumla şeffaf bilgi paylaşması gerektiğini kaydetti ve Deprem Fonu’nda kalan miktar ile tüm okulların güçlendirmesinin mümkün görülmediğini, yeterli kaynağın hükümet tarafından fona aktarılması gerektiğini belirtti.

Kullanım dışı bırakılan binaların yaz ayında yıkımı, mimari planı ve vizesi gibi meselelerin halledilmesi, inşaat çalışmaları sürecinde okullarda güvenli bir ortam sağlanması gerektiğini vurgulayan Maviş, “Deprem çalışması yanı sıra okulların standardının geliştirilmesi, okul yapılarındaki fiziki diğer eksikliklerin tamamlanması ile ilgili bir kılavuz oluşturulması ve bir standart sağlanması bu aşamada hedeflenmelidir” dedi.

Öğrenciler ile öğretmenlerin daha fazla prefabrik sınıflara hapsedilmemesi, kullanım dışı binaların veya nüfus artışı olan okulların bina ihtiyacının, çelik yapılardan sağlanması gerektiğini ifade eden Maviş, öğrenciler ile öğretmenlerin iyi bir ortamda, güvenli bir okulda öğrenim görme ve çalışma hakkı bulunduğunu belirtti.

- Yapısal güvenlik için bakım ve iyileştirme çalışmaları…

Okulların yapısal güvenliği için bakım ve iyileştirme çalışmalarının, yaz ayları fırsat bilinerek daha hızlı, güvenli bir şekilde tamamlanmasını istediklerini kaydeden Maviş, “Komitenin gündemine hala gelmeyen okul binalarının, bir an önce raporları ile birlikte keşiflerinin tamamlanması gerekliliği Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi için konunun takipçisi olduğumuzu vurgularız” dedi.

-Deprem güçlendirme çalışmaları

“Deprem Denetim Komitesi tarafından çalışmaları yaptırılan mevcut kamu okullarının onarım, tadilat ve güçlendirme projelerinin vizelenmiş ve keşif bedelleri tamamlanmış olanların ivedilikle komisyonun bilgi ve onayına getirilmesi ile deprem denetim komitesi toplantısında görüşülen 124 okul sayımız bulunmaktadır” bilgisini veren Maviş, su ana kadar komitede 58 okulun görüşüldüğünü, 25 okulun ihalesinin sonuçlandığını ve 22 okulun ihale aşamasında olduğunu anlattı. Maviş, yapılan kontrollerde 5 okulun güçlendirme istemediğinin belirlendiğini de kaydetti.

Maviş açıklamasında şunları kaydetti:

“Elimizdeki verilere göre 13 tane okulun kullanım dışı binaları mevcut, komitede raporları görüşülen kullanım dışı okul sayısı 6. Deprem fonunda şu ana kadar harcanması için blokesi yapılan miktar 315.329.390.18 + KDV’dir. Diğer okullar için elde kalan miktar ise 674 milyon TL’dir. Şu ana kadar İlköğretim Dairesi’ne bağlı Mehmetçik İlkokulu ve Ağırdağ/Dağyolu İlkokulu güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Gaziköy Anaokulu, Mustafa Kemal İlkokulu ve Vadili İlkokulu’nda tamamlanma aşamasındadır. Komitenin gündemine gelen Çatalköy İlkokulu, Geçitkale İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Gülenyüzler Anaokulu, Kozanköy Mehmet Boransel İlkokulu, Ziyamet Özel Eğitim Okulu, Beyarmudu İlkokulu, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu (tarihi bina), İskele İlker Karter İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Yeni Erenköy İlkokulu, Alayköy İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Mormenekşe İlkokulu, Dörtyol İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, Ulukışla İlkokulu, Güzelyurt Barış İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu’nda çalışmaların tamamlanmasının takipçisiyiz. Bazı binaları kullanım dışı olan ve yeni bina ihtiyacı olan okullar ile ilgili Eğitim Bakanlığı’nın toplumla şeffaf bilgi paylaşması gerekliliği olduğu aşikârdır. Konuya muhatap okullarımız, İlköğretim Dairesi’ne bağlı Çağlayan C. İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Karakol İlkokulu, Alasya İlkokulu, Konuklar İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Alaniçi İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Tuzla Şht. Özdemir Anaokulu’dur. Deprem Komitesinin son toplantısında görüşülüp karara bağlanmayan okullar ise Çayönü/İncirli İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Kalkanlı Anaokulu ve Demokrasi Ortaokulu’dur”.