Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Öğretmenler Sınav Tüzüğü’ndeki düzenlemelere tepki göstererek, “Bakanlığın ‘istişare ettik’ söylemi gerçeği yansıtmamaktadır. KTÖS ve KTOEÖS ile iki ay önce, bambaşka bir taslak üzerinden bir görüşme yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tüzük “beceriksizlikle harmanlanmış bir manipülasyon örneği” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenliği bir yarış sınavına dönüştürme hırsıyla hareket ettiği, eğitim sisteminin en temel yapılarından biri olan öğretmen istihdamını keyfi şekilde dönüştürmek istediği savunuldu.

İki ay önce sendikalarla yapılan görüşmede “öğretmeni cezalandırıcı maddeler” ve “mülakatla sıralama bozma girişimleri” gibi konuların gündeme geldiği ve bunların niyeti ortaya koyduğu ileri sürülen açıklamada, “Bakanlığın ‘uzun süredir çalışıyoruz’ söylemi, dayatmalarını meşrulaştırma çabasıdır.” denildi.

İlkokul öğretmenlerinde sıralamanın yaşa göre yapıldığı ve bunun ‘dünyaya aykırı’ olduğu iddiasının “bilgisizliğin”, başarıya göre sıralamanın yapılmadığı iddiasının ise “bilgisizlik ve kamu eliyle yürütülen öğretmen yetiştirme sistemine duyulan güvensizliğin göstergesi” olduğu ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“KKTC’de ilkokul öğretmenleri, Atatürk Öğretmen Akademisi gibi anayasal güvencede olan, köklü bir kamu kurumunda dört yıl boyunca bilimsel, pedagojik ve etik yeterliklerle donatılarak yetiştirilmektedir. Bakanlığın bu kuruma rağmen ‘başarı sınavı’ kurgulaması, Akademi’nin 4 yıllık eğitimi, staj uygulamaları ve değerlendirme sistemi sonrası mezun olan bir öğretmeni yeniden sınava sokmak, bu kuruma duyulan güvensizliğin açık ilanıdır.”

- “PDR öğretmenleriyle ilgili verilen örnekler yanıltıcı”

PDR öğretmenleriyle ilgili verilen örneklerin de kamuoyunu yanıltıcı olduğu iddia edilen açıklamada, 2023 yılında yapılan alımların mevcut tüzükle ve adil bir biçimde yapıldığı, 2024 yılında yaşanan sorunun ise Bakanlığın geçen yıl yaptığı hatalı tüzük değişikliği nedeniyle olduğu savunuldu. “Ayrıca PDR öğretmenliğini ayrı bir kadro olarak tanımlamak yerine ‘ilkokul öğretmeni’ sayma ısrarı, teknik değil siyasi bir tercihtir. Sorumlusu da Bakanlıktır.” denildi.

Bir yıl önce değiştirilen sistemin yeniden değiştirilmesinin de “öngörüsüzlük” olarak değerlendirildiği açıklamada, sınav sayısının üçe çıkarılması önerisi de eleştirilerek, bunun adaylar açısından ciddi bir ekonomik ve psikolojik yük olduğu ifade edildi, kamusal maliyetine dikkat çekildi.

“Aynı hataları tekrar ederek hangi vizyon yaratılıyor? Eğitim sisteminin temel bileşenleriyle neden sürekli istişaresiz ve keyfi şekilde oynanıyor? Her yıl sistemin değişmesi kime fayda sağlıyor?” diye sorulan açıklamada, Eğitim Bakanlığı “liyakat ve öngörüden uzak kararlar almakla” eleştirildi.

Açıklamada, “KTÖS olarak bu tüzüğü kabul etmiyoruz. Bilimsel, şeffaf, öngörülebilir ve pedagojik temelli bir istihdam sistemi için mücadeleye devam edeceğiz.” denildi.