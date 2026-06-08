Kıbrıs Türk Sanayi Odası, (KTSO) İtalya’da düzenlenen 2026 CONIFA Avrupa Kupası’nda birinci olan KKTC A Milli Takımı kutladı.

Odadan yayımlanan tebrik mesajında, “Yıllardır izolasyonlar ve ambargolar nedeniyle uluslararası platformlarda hak ettikleri fırsatlara erişmekte zorlanan gençlerimiz, kendilerine imkân tanındığında neleri başarabileceklerini bir kez daha göstermiştir. Bu şampiyonluk yalnızca sportif bir başarı değil; azmin, emeğin ve inancın güçlü bir göstergesidir” denildi.

Bu gurur verici başarının, gençlere ve topluma ilham olduğunun, engeller karşısında kararlılıkla mücadele edildiğinde önemli sonuçlar alınabileceğini ortaya koyduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlar da belirtildi:

“Biz sanayiciler de benzer şekilde ambargolar ve kısıtlamalar altında üretmeye, mücadele etmeye ve başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki, önümüzdeki engeller kalktığında ülkemiz gençleri de üreticileri de çok daha büyük başarılara imza atacaktır.”