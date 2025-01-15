Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi iş birliğiyle “Yapay Zeka ile Rekabetçi Sanayi: Stratejiler ve Uygulamalar” başlıklı panel düzenleniyor.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, panel 22 Ocak Çarşamba günü Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılacak.



Yapay Zeka Derneği Başkanı ve Bib Yazılım Sanayi Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil'in unum yapacağı panel saat 10.00'da başlayacak.

Panelde, yapay zeka teknolojilerinin sanayi sektörüne kazandırdığı rekabet avantajları ve uygulama stratejileri ele alınacak.

Panelin geleceğin sanayisine ışık tutacağı dikkate alınarak düzenlendiği kaydedilen açıklamada, sanayi ve teknoloji alanında çalışan profesyoneller, akademisyenler ve bu konulara ilgi duyan herkes için eşsiz bir öğrenme ve etkileşim fırsatı sunacağı ifade edildi.

Açıklamada, panele katılanların, sanayinin geleceğini yeniden şekillendiren yapay zeka çözümlerini ve stratejik yaklaşımları keşfetme imkanı bulacağı belirtildi.