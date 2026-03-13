Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Bireysel başarı hikayelerini toplumsal başarı hikayesine dönüştürmemizin zamanıdır. Hepimizin ortak hedefi budur” dedi.

Milli badminton oyuncusu Nehir Deniz için Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törene katılan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin bireysel başarı hikayelerini yazdıklarını ve yazmaya devam ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, küçük bir nüfusa sahip olunmasına rağmen, bu kadar çok başarı elde edilmesinden dolayı Kıbrıslı Türklerin kendileriyle gurur duyması gerektiğini dile getirdi.

Erhürman konuşmasına şöyle devam etti;

“Önümüze birtakım engeller çıkıyor. Ama biz bunu bütün dünyaya anlatabilecek kabiliyete de kapasiteye de en önemlisi haklılığa da sahibiz. Dolayısıyla bu mücadelede yılmak diye bir şey asla söz konusu değildir. Bu konudaki kararlı mücadelemiz devam edecektir. Hiç kimsenin bizim çocuklarımızın önünü kesme hakkı, bedel ödettirme hakkı yoktur. İnanıyoruz ve bu inançla da mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir şekilde çocuklarımızın önü kesilemeyecektir”.

"Sporcumuzun da isminden alıntı yaparak sözlerime devam etmek istiyorum; 'burada bir nehir akıyor, bu nehir bizim genç, kararlı, mücadeleci, sporcularımızdan oluşuyor'” diyen Erhürman, bu nehirin Türkiye Cumhuriyeti Milli Takımı aracılığıyla denizle buluştuğunu ve bunun olimpiyat hedefiyle devamının gelmesini umduğunu söyledi.

Erhürman, “Her alanda birçok başarılı sporcumuz var, herkes bilecek, duyacak ve anlayacak ki bizim bu güzel akan nehirlerimiz elbet bir gün denizlerle buluşacaktır" diyerek Milli Badminton oyuncusu Nehir Deniz'i başarılarından dolayı kutlayarak, emek verenlere de teşekkürlerini sundu.

Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz de konuşma yaptı.