ÖZSOY: HEDEFLERİMİZİN YÜZDE 80’İNE ULAŞTIK



Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Olağan Mali Genel Kurulu, dernek genel merkezinde gerçekleşti.

KTSYD Genel Merkezi Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yapılan olağan mali genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Divan başkanlığını Ertan Birinci, sekreterliklerini ise Soydan Sakallı ve Berk Akdora yaptığı genel kurula 48 üye katıldı.

ÖZSOY: HEDEFLERİMİZİN YÜZDE 80’İNE ULAŞTIK

Genel kurulda tüzük gereği ilk olarak faaliyet raporu okundu. KTSYD Başkanı Necati Özsoy tarafından okunan faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı. Derneğin son bir yılda faaliyetlerini anlatan Özsoy, göreve gelirken açıklamış oldukları projelerinin, yüzde 80’ini tamamladıklarını ve büyük bir heyecanla tüm ekibiyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

MALİ RAPOR OYBİRLİĞİ İLE AKLANDI



Faaliyet raporunun okunup aklanmasının ardından mali raporun okunmasına geçildi.

KTSYD Mali Sekreteri Serkan Soyalan tarafından okunan mali rapor da oy birliği ile üyelerden onay aldı. KTSYD Olağan Mali Genel Kurulu, dilek ve temenniler ile tamamlandı.