Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin(KTSYD) üyeler arası aktiviteleri arasında yer alan darts turnuvası Yenicami Kulübü’nde gerçekleşti. Merhum spor yazarlarından Gültekin Mavigözlü anısına düzenlenen darts turnuvasına katılan üyeler, hem sohbet etme imkanı buldu hem de darts organizasyonunda yer aldı. Gültekin Mavigözlü’nün oğlu Derviş Mavigözlü’nün de hazır bulunduğu turnuva eğlenceli geçerken güzel maçlar da oynandı. Spor yazarlarının atışları dikkat çekti.

Eleme usulü oynanan maçlar sonunda finallerde birinciliği tecrübeli spor yazarı Yusuf Karayusufoğlu elde ederken, ikinci Necati Özsoy, üçüncü ise Burhan Gürkan oldu. Maçlar sonunda deceye girenlere kupaları KTSYD yönetim kurulu tarafından takdim edildi.

Başkan Necati Özsoy turnuva sonunda yaptığı konuşmada bu tip etkinlikler düzenleyerek hem merhum spor yazarlarını rahmetle anmak hem de üyeler arası aktivitelerde kaynaşma imkanı sağlamak olduğunu ifade etti. Özsoy, bu vesile ile düzenlenen dart turnuvasında Gültekin Mavigözlü’yü andıklarını, üyelerin de bu anlamlı ve güzel ortamda buluşma olanağı yarattıklarını ifade etti ve Mavigözlü ailesine plaket taktim etti. Özsoy turnuvaya katılan herkese teşekkür ederken birincilik elde eden Yusuf Karayusufoğlu’nu da tebrik etti.

