Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs’ta ve Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarına işaret ederek, bu felaketlerin, iklim krizinin yakıcı ve hayati bir tehdit haline geldiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti ve çevresel felaketlerin önüne geçebilmek için ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Birlik, yangın söndürme kapasitesinin artırılması, gerekli altyapının güçlendirilmesi ve özellikle yangınların çıkmasını önleyecek tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Birlik Yönetim Kurulu yazılı açıklama yaparak, Limasol, Baf ve Türkiye’deki orman yangınlarında yaşamını yitirenleri saygıyla andı; ailelerine başsağlığı diledi. Birlik, “Yok olan ormanlar, kül olan canlı yaşamı ve tahrip edilen doğa karşısında derin bir üzüntü ve büyük bir kaygı içindeyiz.” dedi.

-“Doğayı korumak artık bir tercih değil; ertelenemez bir zorunluluktur”

Birlik, “Bu felaketler, iklim krizinin artık görmezden gelinemeyecek kadar yakıcı ve hayati bir tehdit haline geldiğini bir kez daha acı bir şekilde ortaya koymuştur. Doğayı korumak artık bir tercih değil; çocuklarımızın, toplumlarımızın ve tüm insanlığın geleceği için ertelenemez bir zorunluluktur.” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, ortak vatanımız olan adamızda çevresel felaketlerin önüne geçebilmek adına ciddi ve kalıcı adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz.” diyen Birlik, yangın söndürme kapasitesinin artırılması, gerekli altyapının güçlendirilmesi ve özellikle yangınların çıkmasını önleyecek tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Birlik açıklamasında ayrıca, “Daha yeşil, sağlıklı ve güvenli bir gelecek için tüm kurumların, sivil toplumun ve bireylerin iş birliği içinde hareket etmesi şarttır. Bu acıların bir daha yaşanmaması için çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeli; doğayla uyumlu bir yaşam anlayışını hep birlikte inşa etmeliyiz.” denildi.