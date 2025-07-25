Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülkenin çok tehlikeli bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıya olduğunu kaydederek, bu süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamış olduğu tarifenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, Birlik üyelerine; çalışanlara sahip çıkma çağrısında bulunarak, “Ne para ne de taahhütlerimiz onların hayatlarından daha değerli olmamalıdır. Çok tehlikeli bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıyayız. Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamış olduğu tarifeye uyulmasına özen gösterin. Çalışanlarınız kendileri tercih etse bile çalışılmasına müsaade etmeyin” ifadelerini kullandı.