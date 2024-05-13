Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Hemşireler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, hemşirelerin hekimler gibi sağlık sistemindeki birtakım zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğunu belirterek, hem daha iyi bir sağlık sistemi hem de daha eşitlikçi çalışma ortamı için birlikte mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

KTTB Yönetim Kurulu yayımladığı mesajda, hemşirelerin, sağlık alanında önemli görevler üstlendiğine, mesleki özverilerinin yanında fedakarlıkları ve insanlığa yaptıkları hizmetlerin çok değerli olduğuna işaret ederek, uzun ve düzensiz çalışma saatleri, bayram, tatil demeden sürekli hizmet sağlama zorunluluğu nedeniyle hemşireliğin oldukça yorucu olduğunu belirtti.

Birlik, bu haftanın sadece kutlamalarla sınırlı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Hemşireler, biz hekimler gibi sağlık sistemindeki kaos ve bir sürü zorlukla mücadele etmek zorundadır. Çok hasta, az hemşire, hastaya daha az zaman ayırmak demek ve sağlık hizmeti kalitesinin düşmesi demektir. Bu durum tabi ki bizler gibi sağlıktaki en önde olan hemşirelerin çalışma huzurunu olumsuz etkilemektedir. Sağlık sistemindeki zorluklar, kaos ve değişen toplum yapısı nedeni ile sağlıktaki şiddet artarak devam etmektedir. Hemşireler ve hekimler her gün bu şiddetle yüz yüze gelmektedir.”

Birlik, hemşirelerin sağlık sisteminin temel taşları olduğunu, onların fedakarlığı ve özverisinin, hastaların sağlığını korumak ve iyileştirmek için çok önemli olduğunu da belirterek, "her alanda, hem daha iyi bir sağlık sistemi hem de daha eşitlikçi çalışma ortamı için birlikte mücadeleye devam edeceğimizi vurgulamak isteriz.” ifadelerini kullandı.