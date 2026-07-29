Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), “Ortak Sağlık, Ortak Gelecek, Ortak Çözüm, Birlikte Gelecek” inancıyla Ledra Palace Geçiş Noktası’nda, pankart açarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i karşıladıklarını bildirdi.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, sağlığın, kalıcı barışın en güçlü temellerinden biri olduğu belirtilerek, “Kıbrıs’ta barış içinde yaşayan iki toplumun, ortak sağlık politikalarıyla daha güvenli, daha sağlıklı ve daha umut dolu bir gelecek inşa edebileceğine olan inancımız tamdır.” denildi.

Barışın yalnızca siyasi bir hedef değil, aynı zamanda halk sağlığının, insan onurunun ve gelecek kuşakların en temel güvencesi olduğu kaydedilen açıklamada, barışın, sağlığın en güçlü ilacı olduğu vurgulandı.