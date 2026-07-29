Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmeye UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da katıldı.

Öztürkler, polis teşkilatının ülkenin huzuru ve güvenliği açısından hayati bir görevi bulunduğunu ve büyük fedakârlıklarla görev yaptığını söyledi.

Polis teşkilatına yönelik yasal düzenlemelerin amacının teşkilatı daha güçlü ve daha etkin bir yapıya kavuşturmak olduğunu belirten Öztürkler, söz konusu yasaların oy birliğiyle kabul edilmesinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yasaların hazırlanmasında emeği geçen Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi üyelerine ve milletvekillerine teşekkür eden Öztürkler, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu'nun da sürece önemli katkılar sunduğunu kaydetti. Komite çalışmalarında ortak uzlaşı kültürünün ortaya konulduğunu ve bunun Genel Kurul'a da yansıdığını dile getiren Öztürkler, söz konusu yasaların oy birliğiyle kabul edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi'nin son dönemde yoğun ve verimli bir yasama süreci geçirdiğini söyleyen Öztürkler, 10'ncu dönemde 350'nin üzerinde, son yasama döneminde ise 90'ın üzerinde yasanın kabul edildiğini belirtti. Hükümetin, komitelerin ve milletvekillerinin özverili çalışmaları sayesinde Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarına cevap veren önemli yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyleyen Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi'nin Kıbrıs Türk halkının geleceğine katkı sağlayacak önemli yasalara imza atmayı sürdüreceğini ifade etti.

-Turan

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan, polis teşkilatıyla ilgili yapılan yasal düzenlemeler için Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve vekillere teşekkürlerini iletti. Turan, 42 yıl sonra özlük haklarına ilişkin önemli bir düzenlemenin hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.