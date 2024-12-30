Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), yeni yılda da sağlık sisteminin güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve halkın ücretsiz sağlık hizmetine erişiminin sağlaması için mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Birlik Başkanı Ceyhun Dalkan yeni yıl mesajında, “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, tüm halkımızın, meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının yeni yılını en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu bir yıl dileriz.” ifadelerine yer verdi.

Dalkan, geride bıraktıkları yılda, sağlık alanında ciddi zorluklarla ve sorunlarla karşılaştıklarını da kaydetti.

“Özellikle belirsiz ve plansız nüfus artışı nedeniyle planlanamayan sağlık sistemine, sınırlı kamu kaynaklarının fütursuzca israf edilmesi de eklenince tüm kamu alanlarında olduğu gibi sağlıkta da kaosa yol açıldı. Girne ve Güzelyurt hastaneleri hâlâ tamamlanamadı, Lefkoşa Hastanesi bir hayalin ötesine geçemedi, sağlıkta erişebilirliği artırıcı yeterli adımlar ve sistem değişiklikleri gerçekleşmedi.” diyen Dalkan, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için herhangi bir adım atılmadığını belirtti.

- “Toplumumuzun ve meslektaşlarımızın desteği bizler için büyük önem taşıyor”

Son dönemde yapılan araştırmalara göre halkın en önemli gördüğü konular arasında sağlığın dördüncü sırada yer aldığını kaydeden Dalkan, “Özellikle ekonomik sorunlar ve yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü azalan Kıbrıs Türk halkının ücretsiz kamusal sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı artmıştır. Bu bağlamda kaliteli, eşit ve erişilebilir bir sağlık sistemi hedefi için daha çok çalışmamız gerektiği açıktır.” dedi.

Toplumun ve meslektaşlarının desteği ve iş birliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Dalkan, yeni yılın sağlık alanında daha iyi hizmetlerin sunulduğu, sorunların çözüme kavuşturulduğu ve toplum sağlığının en üst düzeye çıktığı bir yıl olmasını temenni etti.