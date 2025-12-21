Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 21–25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın, Kıbrıs Türk halkının varoluş, onur ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin hafızalarda tazeliğini koruduğu anlamlı bir dönem olduğunu belirtti.

Bakan Çavuş, mesajında şunları kaydetti:

“Bu hafta, geçmişte yaşanan acıların unutulmaması ve aynı acıların bir daha yaşanmaması adına gösterilen kararlılığın ifadesidir.



21 Aralık 1963’te başlayan ve tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen süreç, Kıbrıs Türk halkının birlik, dayanışma ve direniş ruhuyla varlığını koruma mücadelesinin simgesi olmuştur. Bu zorlu dönem, halkın tüm imkânsızlıklara rağmen geleceğine sahip çıktığı tarihsel bir duruşu temsil etmektedir.



Bugün özgür, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşam sürdürülmesi; şehitlerin fedakârlıkları, gazilerin azmi ve halkın kararlı mücadelesi sayesinde mümkün olmuştur. Verilen bu onurlu mücadele yalnızca bir toprak savunması değil, aynı zamanda kimliğin, onurun ve ortak geleceğin korunmasıdır.



Geçmişten alınan derslerle, egemen eşitlik temelinde hakları koruma kararlılığı bugün de devam etmektedir. Bu bilinç, birlik ve dayanışma içinde geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemenin en önemli güvencesidir.



Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle anılmakta, gazilere şükran ve saygı sunulmaktadır. Bu mücadele, hiçbir zaman unutulmayacak ve unutturulmayacaktır.”