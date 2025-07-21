Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, “sağlıkta asıl olanın; bütüncül bir plan ve programla toplum sağlığını önceleyen, sürekliliği olan ve insan gücüyle desteklenmiş bir sistemi hayata geçirmek” olduğunu vurguladı.

Dalkan, “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, günü kurtaran değil, geleceği planlayan, bilimsellikten sapmayan, şeffaf ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi için derhal adım atılmasını talep etmekteyiz” ifadelerini de kullandı.

Ceyhun Dalkan yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk toplumunun sağlıklı bir geleceğe ulaşabilmesi için çağdaş, erişilebilir ve sürdürülebilir bir sağlık sistemine ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Bu bağlamda, sağlık altyapısının güçlendirilmesinin artık ertelenemez bir zorunluluk olduğuna işaret eden Dalkan, “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi projesi bu ihtiyaca yanıt verme potansiyeli taşısa da, mevcut planlama ve uygulama süreçleri bu beklentiyi karşılamaktan uzaktır.” iddiasında bulundu.

Temeli atılan 320 yataklı yeni hastanenin, ülkenin sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olmadığını savunan Dalkan, şöyle devam etti:

“Bu hastanenin yeterli olabilmesi, mevcut Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin rehabilitasyon merkezine dönüşeceği düşünülünce, mümkün görülmemektedir. Ayrıca Nalbantoğlu Hastanesi’nin güçlendirme ve tadilat süreciyle ilgili kamuoyuna yeterli bilgi verilmemiştir. Deprem güvenliği açısından yapılan karot testlerinin sonuçları hâlâ açıklanmamış, hastanenin tadilat planı da eğer var ise kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Oysa ki bu süreçlerin eş zamanlı yürütüleceği açıklanmıştı.

Aynı şekilde, Girne ve Güzelyurt hastanelerinin tamamlanması, ne zaman faaliyete geçeceği, nasıl bir sağlık çalışanı kadrosu ile hizmet vereceği belirsizliğini korumaktadır. Bu iki hastanede ivedi tam kapasite hizmete başlamalıdır.

Sağlık altyapısı yalnızca bina inşa etmekle güçlenmez. Kaliteli, erişebilir bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için öncelikle basamaklı sağlık sistemi kurulmalı, birinci basamak hizmetleri güçlendirilmeli, koruyucu hekimlik ön plana çıkarılmalı, sağlıkta dijitalleşme gerçekleşmeli ve sağlık çalışanı planlaması bilimsel esaslara göre yapılmalıdır. Eğitim, kadro, donanım ve hizmet sunumu boyutları ile kapsayıcı bir sağlık planlamasına ihtiyaç vardır.”

Dalkan, çağdaş ve erişebilir bir sağlık sistemi için ada koşullarına uygun, adil ve sürdürülebilir bir genel sağlık sigortası sisteminin kurulmasının da kaçınılmaz olduğu ifade ederek, toplumun tamamını kapsayan, finansal açıdan sürdürülebilir ve sağlık hizmetlerine herkesin erişimini güvence altına alan bir sigorta modelinin de ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.