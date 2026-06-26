Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Bakü’de düzenlenen Azerbaijan International Insurance Forum 2026’da (AIIF 2026) temsil edildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, birlik adına foruma, Yönetim Kurulu Başkanı Börte Barlasoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mahmutlar katıldı.

Forumda reasürans, doğal afet risk yönetimi, sağlık ve hayat sigortaları, bankasürans ve dijital dönüşüm gibi sektörün geleceğini şekillendiren başlıklar ele alınırken, Türk dünyası sigorta sektörleri arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temaslar gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, uluslararası sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi, konferans, çalıştay ve sektör buluşmalarından bazılarının KKTC’de yapılmasına yönelik olumlu adımlar atıldı.