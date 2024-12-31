Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), hizmetlere, gıda ve temizlik ürünlerine uygulanan KDV oranlarında artışa gitmesinin kabul edilebilir olmadığını belirtti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Hükümetin, gıda ve temizlik gibi temel tüketim ürünleriyle hizmet sektörüne yapmış olduğu KDV artışı kabul edilebilir değildir. Derhal geri alınmalıdır” denildi.

Açıklamada, alım gücünün arttırılması için adım atılması gerekirken, hükümetin elini hane halkının cebine atması ve işletmelerin mali yüklerini artırmasının ekonomik akılla bağdaşmadığı kaydedildi.

“İşletmelerin, her geçen gün artan maliyetlere dayanma gücü kalmamıştır. Hükümetin bu yeni KDV artışı kararı da buna tuz biber olmuştur. Hükümet hayatı böyle mi ucuzlatacaktır ? Hükümet işletmelerin sürdürebilirliğini böyle mi sağlayacaktır ? Hane halklarının alım gücünü böyle mi koruyacaktır ?” ifadelerine yer verilen açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla, 2025 yılının hem işletmeler hem de çalışanlar için çok zorlu geçeceğinin görülebildiği belirtildi.

“Devletin enflasyon karşısında çaresiz kalması ve kendini finanse etmek için elini halkın cebine atması kabul edilemez bir davranıştır” denilen açıklamada, hükümetin, yeni KDV oranlarıyla dar gelirli ailelerin sofrasındaki ekmeği küçültmeyi bile göze aldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Temel gıda ürünlerinin KDV oranlarının yüzde 5 ve yüzde 10 oranlarına çıkarılması geçinmeyi bırakın beslenmeyi bile imkansız hale getirecek mahiyettedir. Hükümetlerin görevi ülke, işletme ve çalışanların gelirini en az enflasyon oranında artırmanın yollarını bulmak.

Halkımızı pahalılıktan korumanın tek yolu budur. Ne yazık ki, hükümetin bu konuda herhangi bir çabası yoktur. Tersine, kendine bir yol bulmuş olan sektörlerimizi de yeni yüklerin altına sokmakta, yatırımları caydırmakta ve ekonomiyi kendi elleri ile yok etmektedir.”