Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD EXPO Fuarı’na katıldı.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, fuar kapsamında KTTO standında odanın faaliyetleri, üye firmalar ve Kıbrıs Türk iş dünyasının farklı sektörlerdeki potansiyeli hakkında ziyaretçilere bilgi veriliyor.

Gerçekleştirilen birebir görüşmelerde iş bağlantılarının kurulması, ticaret olanaklarının geliştirilmesi ve farklı sektörlerde iş birliği fırsatlarının oluşturulması üzerinde duruluyor.

KTTO ayrıca fuardaki temasları kapsamında, Kıbrıs Türk iş dünyasının yeni pazarlara erişiminin arttırılması ve karşılıklı ticaret fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor.

MÜSİAD EXPO’ya KTTO Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Başman ve Omaç Cin, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Ayten Dellaloğlu ve Oda Personeli Berfin Yılmaz katıldı.

KTTO, cumartesi gününe kadar sürecek fuar süresince standında ziyaretçilerini ağırlamaya ve iş dünyasının temsilcileriyle temaslarını sürdürmeye devam edecek.