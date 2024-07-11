Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), ticaretin Güney Kıbrıs’a kaydığı yönünde uyarılarda bulunarak, rekabet gücünü koruyacak tedbirler alması konusunda hükümete çağrı yaptı.

Güney Kıbrıs’tan gelen talebin KKTC ekonomisinin en önemli kaynaklarından biri olduğuna dikkat çeken KTTO, 2024 yılının ilk beş ayındaki verilere göre Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e geçişlerin, geçen yılki seviyesini korumasına rağmen, alış-verişte ciddi bir düşüş olduğuna işaret etti.

KTTO, buna karşılık, 2023 yılının ilk beş ayında 982 bin olan Kıbrıslı Türklerin Güney’e geçiş sayısının yüzde 13,4 oranında artarak 1 milyon 113 bine yükseldiğini, rakamların ticaretin güneye kaydığını net bir şekilde gösterdiğini vurguladı.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde gerek esnaf, gerekse daha büyük ölçekte iş yapmaya çalışan iş insanlarının Güney Kıbrıs çarşısıyla olan rekabette geri kaldığı ve bu gidişin durdurulamaması halinde ticaretin büyük ölçüde güneye kayacağı uyarısında bulundu.

“İş insanlarımızın basına da yansıyan bu uyarılarına karşın konunun hükümet düzeyinde ele alınmadığını görmek tehlikenin boyutunu artırmakta ve hepimizi derinden üzmektedir” ifadelerine yer verilen açıklamada, KKTC ekonomisinin Covid-19 salgını sonrasında yeniden toparlanmasında Güney Kıbrıs üzerinden gelen müşteri potansiyelinin ciddi bir rol oynadığı ve işletmelerin canlanması için ciddi bir kaynak oluşturduğu anımsatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyonun fiyat istikrarını bozması ve KKTC’nin rekabet gücünü koruyacak tedbirler alınmaması nedeni ile Güney Kıbrıs’tan müşteri almayı bırakın, kendi yurttaşlarımızın alış-verişlerini Güney Kıbrıs’tan yaptığını görmeye başladık. Et sorunuyla birlikte başlayan bu süreç, et ithalatının başlatılmış olmasına karşın devam etmekte ve işletmelerimiz için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Türk Ticaret Odası bu süreci yakından izlerken rekabet gücümüzü yükseltmek için katkı yapmaya ve paydaşları ile iş birliği içinde olmaya devam edecektir.”