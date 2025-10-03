Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Kıbrıs Türk halkının devletiyle, kurumlarıyla dimdik ayakta olduğunu kaydederek, “Bugün daha dik durma, daha gür sesle konuşma zamanıdır” dedi.

Yazılı açıklamasında Güney Kıbrıs’ta Karpazla ilgili yapılan söylemleri eleştiren Küçük, bu ifadelerin gerçeklikten kopuk ve kışkırtıcı olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır barış ve istikrar için gösterdiği sabrın Rum yönetimi tarafından suiistimal edildiğini belirten Hasan Küçük, tek taraflı söylemlere prim verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının iradesiyle egemenliğinin görmezden gelinemeyeceğini, barışın ancak karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde mümkün olabileceğini söyleyen Küçük, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Karpaz’a gireceğiz diye düşünenler, Limasol ve Larnaka’dan olmayacaklarının garantisini verebiliyor mu? Kimsenin söylemiyle geri adım atacak değiliz. Karpaz bizimdir, halkımızındır. Gerçeklerden uzak senaryolarla bu halkı korkutamazsınız.”