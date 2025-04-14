Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, Veteriner Dairesi ve Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) iş birliğinde, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik yarın eğitim düzenleniyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sektörde bilgi paylaşımını artırmak ve üreticilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm yollarını geliştirmek amacıyla düzenlenecek eğitim Girne’de Çamlıbel Osmanlı Kahvesi'nde yer alacak. Eğitim, saat 10.30’da başlayıp, 13.30’a kadar devam edecek.

Eğitim kapsamında, hayvansal üretimde biyogüvenlik uygulamaları, kuzu ve oğlak ölümlerinin önlenmesi ile süt kalitesi ve hijyen konularında uzman isimler tarafından bilgilendirme yapılacak. Küçükbaş hayvan üreticilerinin daha bilinçli, sürdürülebilir ve verimli bir üretim süreci gerçekleştirmelerini desteklemek amacıyla düzenlenecek eğitime tüm üreticiler davet edildi.