AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında, saat 16.30 sıralarında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı.

Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etti.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı E.G.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan E.G.D'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, müdahalenin ardından ameliyata alındığı bilgisine ulaşıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği bölgede inceleme yaptı. Ayrıca, sokak şerit çekilerek giriş-çıkışa kapatılırken, şüphelileri yakalamak için kamera kayıtları incelendi.

Ayrıntılar belli oluyor

Emniyette 150 kişilik kamera ekibi mobeseleri incelemeye aldı. Saldırı sonrasında olay yerinde, 14 adet uzun namlulu kovan, 3 adet 9 mm kovan, 5 araçta ve 1 ikamette isabet tespit edildi

4 saldırganın olay yerine plakası sökülmüş araç ile geldiği belirlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." denildi.

Ayrıca, saldırı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, olay yerine gelen beyaz aracın camından çıkan şüphelilerin ateş etmesi, ardından uzaklaşması yer aldı.

AK Parti heyeti hastanede

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Başkanı İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yaralı E.G.D'nin tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Heyet, burada yaralının durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alarak, yakınlarıyla da görüştü. AK Partili heyet daha sonra hastaneden ayrıldı.

Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yanında bulunan görgü tanığı Ali Sarıyar, program esnasında silah sesleri duyduklarını ve kendisinin "yatın" diye bağırdığını, herkesin yere yattığını, 1-2 dakika bu şekilde kaldıklarını anlattı.

Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.

Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."

Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

"Seçim sürecine gölge düşürülmesine asla izin verilmez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu olayı lanetliyoruz, saldırganın yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Emniyet güçlerimiz çalışıyor. Demokrasimize gölge düşürmeye dönük bir takım algıların üretilmeye çalışıldığını görüyoruz. Türkiye demokrasisini koruyacak kabiliyettedir. Demokrasimizin güvenliği bütün siyasi partileri içerir. Seçim sürecine gölge düşürülmesine asla izin verilmez.

Türkiye'nin güvenliği yüksek standartlara sahiptir. Demokrasimiz geçmişte pek çok tecrübe yaşadı. Gerek sokak eylemleriyle, gerek terör eylemleriyle, gerek darbelerle vatandaşımızla sandık arasına girmeye çalışanlar oldu. Ama şimdiye kadar vatandaşımız da sandık arasına kimse giremedi. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Türkiye güvenle yoluna devam edecektir."

Yaralanan vatandaş ameliyattan çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaşın ameliyatının tamamlandığını ve yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir.

MOBESE kamera kayıtları 150 kişilik ekip tarafından incelemeye alındı

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği bölgede inceleme yaptı. Ayrıca, olay yerine çıkan sokaklar ile saldırının yaşandığı sokak şerit çekilerek giriş-çıkışa kapatılırken, şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.